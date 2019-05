„Lidé nás nenávidí.“ Foldyna vysvětlil propad ČSSD v evropských volbách a promluvil o skutečných důvodech nárůstu SPD

„Sociální demokracie se stala nejen nezajímavou politickou stranou, ale bohužel, co je horší, přešla až do stádia nenáviděné politické strany. Lidé začali ČSSD nenávidět,“ píše ve svém příspěvku na Facebooku poslanec.

Jak uvedl Foldyna , místo toho, aby po předešlých propadech strana hledala cestu ven a reflektovala to, co se kolem ČSSD děje, začala lidi nálepkovat a odrazovat, čímž od sebe zcela odvrátila veřejnost.

„Zaznívalo, že ti, co odmítají migranty, jsou xenofobové, nacionalisté, extremisté, že je potřeba trestně stíhat ty, co se nějak ‚nevhodně‘ vyjadřují na sociálních sítích atd. Tohle všechno se našich tradičních voličů dotklo. Rezignovali jsme na všechno důležité, vykašlali jsme se na lidi na venkově a v malých městech,“ dodal.

Podle Foldyny se nárůst SPD a jiných stran vysvětluje právě selháním sociálních demokratů. Z hlediska poslance se oslovení ČSSD spíš hodilo pro voliče Pirátů nebo TOP 09, ale pro své původní voliče měli jen samá hanlivá slova.

„Taková je stávající situace, kde se nacházíme. Od strany, která přestala lidi zajímat, do strany, kterou lidé začali nenávidět. Jde o důsledek nulové sebereflexe, ale i toho, že jsme naložili běžným lidem, kteří třeba vyjadřovali své obavy o život v naší zemi. Začali jsme v nich vidět xenofoby a nahnali jsme je do náruče jiných stran. Krátkodobá nepřízeň voličů by byla jedna věc, ale nás už lidé nenávidí. A to je velký problém. Jsme pro lidi odpudivou stranou. Je mi to líto,“ uzavřel celou věc poslanec.

Ve volbách do Evropského parlamentu bylo za Českou republiku zvoleno 21 zástupců ze sedmi stran. Vládní hnutí ANO, které ve volbách zvítězilo, bude mít šest europoslanců. Druhé místo obsadilo ODS se čtyřmi mandáty. Po třech europoslancích budou mít Piráti a koalice STAN a TOP 09. SPD bude zastoupeno dvěma europoslanci, stejně jako KDU-ČSL. Komunisté tentokrát získali jen jeden mandát. ČSSD a Svobodní zastoupení v europarlamentu ztratily.

Pro sociální demokraty musí být výsledek vážným varováním, protože v žádných celostátních volbách od roku 1992 nedopadla nikdy hůře, i když pokles popularity strany je pokračujícím trendem. Podle politologů volby u ČSSD potvrdily, že strana má obrovský problém a musí přemýšlet o tom, jakou zvolit strategii v nejbližších letech, aby se udržela v celostátní politice. Minulý rok poprvé v polistopadové historii se ČSSD nedostala do zastupitelstev v Praze či Ústí nad Labem. V posledních parlamentních volbách strana rovněž zažila historický propad. Pokud v roce 2013 získala přes 20 procent hlasů a sestavila vládu, před dvěma lety už dosáhla na pouhých sedm procent.