SZ o výsledcích voleb do Evropského parlamentu: Byl to oddech, finálový boj máme před sebou

Vítězství proevropské většiny ve volbách do Evropského parlamentu jen poskytuje možnost oddechu, píše Süddeutsche Zeitung. Nacionalisté i nadále upevňují své pozice a dosahují výrazných úspěchů. A když tomu nebude kladen odpor, budou už příští volby do parlamentu poslední, varuje autor článku Stefan Ulrich.

Ve světě bojují dvě koncepce: nacionalismu a nadnacionalismu, píše Süddeutsche Zeitung. A hlavním bojištěm se stala Evropa, podotýká Ulrich. A přitom výsledky voleb do Evropského parlamentu jen ukazují, jaká je v daném okamžiku bilance sil, nejde o žádný definitivní výsledek.

„Je jasné, že nacionalisté a bojovníci za identitu nehledě na své působivé úspěchy ještě neuchvátili moc v Evropě,“ pokračuje SZ. „A v novém Evropském parlamentu bude výrazná proevropská většina. Není to ale důvod k uspokojení. Nacionalisté přece v některých zemích dosáhli příliš velkých úspěchů. Pravicoví radikální politici, jako je Marine Le Penová z Francie a Matteo Salvini z kdysi proevropské Itálie, se těší příliš velké popularitě.“

Mají silnou podporu, i když po nástupu k moci začínají radikálové často dělat katastrofální chyby, píše Ulrich. Italský ministr vnitra Matteo Salvini vhání Itálii do hospodářské a finanční krize. Bývalý rakouský vicekancléř Heinz-Christian Strache byl ještě před svým jmenováním do této funkce ochoten prodat svou zemi za pár stříbrných na předvolební kampaň. Předák polské strany Právo a spravedlnost Jarosław Kaczyński ničí právní stát ve své zemi a připravuje své spoluobčany o svobody, za něž tak dlouho bojovali, píše Ulrich.

Lidé však i nadále hlasují pro radikály, běduje autor. A bude jich více, zahájí-li Trump válku s Íránem, anebo vyostří obchodní konflikt s Čínou a způsobí tím světovou hospodářskou krizi, která paradoxně posílí nacionalismus, který ji zapříčinil. „V tomto případě budou už příští volby do Evropského parlamentu poslední,“ píše v závěru novinář.

Proto mají evropští občané a politici využít přestávky, aby upevnili „demokratické jádro“ EU, doporučuje autor. I když kritika nacionalistů má destruktivní ráz – vždyť jejím cílem je nikoli zdokonalení, ale likvidace unie – jsou některé její body přece jen odůvodněné. Ten hlavní spočívá v tom, že EU dostala od členských zemí tolik pravomocí, že se stala státem, který přitom nevyhovuje požadavkům demokracie. V souvislosti s tím je třeba i nadále zvyšovat význam Evropského parlamentu jakožto orgánu pro přijímání společných rozhodnutí, tvrdí novinář.

Ulrich navrhuje mj. podpořit iniciativu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který navrhl, aby v budoucnu byla část míst v parlamentu rozdělována podle transnárodních seznamů. Umožní to například Němcům, aby hlasovali pro socialisty, liberály, křesťanské demokraty a zelené v Itálii nebo v Polsku, což oživí demokracii v Evropě a zesílí pocit jednoty, je přesvědčen autor.

To hlavní, co mají udělat proevropské strany v novém parlamentu, je ale ukázat občanům, že nepracují jako kartel, ale zaníceně debatují o správné politice pro Evropu. „Jak máme zastavit globální oteplení? Jak mohou Evropané uhájit svou svobodu v konfrontaci s Čínou, Ruskem a Trumpovou Amerikou? Blahobyt kontinentu záleží na tom, jestli EU najde rozumné odpovědi na tyto otázky. Když se to podaří, zvítězí Evropané v boji s nacionalisty,“ uzavírá Ulrich.