Hysterie o krajní pravici v Evropském parlamentu. Měl by se Brusel bát?

V době před volbami do Evropského parlamentu média bila na poplach ohledně možného posílení krajně pravicové nálady v parlamentu a o důsledné decentralizaci unie. Průzkumy ukazovaly, že lidé jsou unaveni pravidly Bruselu a jsou připraveni hlasovat pro euroskeptiky. Volby jsou za námi, ale změna moci v EP, která děsila některé odborníky, nenastala.

V tomto roce krajně pravicové strany opět posílily své pozice v Evropském parlamentu. Znamená to však, že v Evropě určitě dojde k revoluci?

Výsledky voleb do EP 2019

Předpovědi odborníků, že euroskeptici v roce 2019 získají více míst v parlamentu, se nakonec naplnily. Ve Francii a Německu například krajní pravicové strany předstihly vládní strany a získaly nejvíce hlasů.

© AP Photo / Andreas Pechar SZ o výsledcích voleb do Evropského parlamentu: Byl to oddech, finálový boj máme před sebou

Po volbách obě hlavní strany EU (Evropská lidová strana - EPP a socialisté) ztratily pozice a poprvé v historii EP získaly méně než polovinu mandátů – 329 ze 751. Dohromady ztratily 71 křesel. Některé z nich bude nyní zaujímat krajní pravice - 172 míst ze 751 (to je o 14 více než v předchozích volbách v roce 2014).

Nicméně centristé zůstávají nejsilnější frakcí v parlamentu a evropským skeptikům se podařilo obsadit jen čtvrtinu křesel. Budou muset sdílet zbytek míst především s liberály (69 mandátů) a zelenými, kteří letos také posílili své pozice a získali 52 mandátů.

Měl by se Brusel bát posílení postavení euroskeptiků v EP?

Skutečnost, že krajně pravicové křídlo posílilo své postavení, naznačuje pouze to, že obyvatelstvo EU je připraveno na změny, ale není snad faktem, že k nim dojde.

Volby do Evropského parlamentu nemění prezidenty a vlády. A podle jejich výsledků nelze s jistotou říci, že se krajně pravicový politik stane hlavou nejvyššího výkonného orgánu EU – Evropské komise. A mnozí odborníci již předpovídají, že Jeana-Claude Junckera tento rok nahradí Manfred Weber, který je v oblasti migrační politiky nejblíže německé kancléřce Angele Merkelové. A mimochodem to byl on, kdo odmítl podpořit členství maďarské euroskeptické strany Fides v EPP.

Pravomoci Evropského parlamentu nejsou tak silné, protože žádný zákon, o němž EP hlasuje, nevstoupí v platnost bez souhlasu Rady ministrů Evropské unie. Jak dříve psal The Guardian, z příkladu migrační krize je zřejmé, že pokud neexistuje jednota mezi zeměmi, poslanci mohou jen zřídkakdy změnit situaci, i když formálně mají takovou příležitost. Volby do Evropského parlamentu jsou proto považovány pouze za určitý indikátor nálady v evropské společnosti.

Soudě podle výsledků voleb se nálada Evropanů začíná uhýbat doprava. Obavy, že se euroskeptici chopí moci v parlamentu a navždy změní EU, však existovaly již před pěti lety, když se před volbami v mediích objevovaly titulky identické s dnešními. Krajně pravicové strany tehdy také získaly více popularity, nicméně jejich posílení v parlamentu za dalších pět let nezničilo statut Bruselu.