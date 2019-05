Írán je připraven na válku proti USA, ale spoléhá na začátek dialogu - íránské ministerstvo zahraničí

Pokud bude Washington neustále tlačit, Írán nebude přímo či nepřímo jednat se Spojenými státy, prohlásil to náměstek ministra zahraničních věcí Íránu Abbás Arákčí. Poznamenal, že Írán je připraven k jakémukoliv scénáři, včetně války proti USA, ale doufá, že dojde k zahájení dialogu.

Arákčí uvedl, že válka v regionu by byla katastrofou pro všechny. Podle Teheránu existují lidé, kteří se snaží rozpoutat válku mezi Spojenými státy a Íránem, aby dosáhli svých cílů.

© AFP 2019 / Atta Kenare Čína přestala kupovat íránskou ropu. Dodržuje americké sankce

„Jsme zcela připraveni na oba scénáře, na jakýkoliv vývoj událostí. Válka bude katastrofou pro všechny v regionu, víme, že jsou oddělné elementy a lidé, kteří se snaží pobídnout Spojené státy k válce s Íránem ve prospěch svých cílů. Ovšem doufáme, že ve Washingtonu moudrost zvítězí a oni nespáchají největší chybu v dějinách regionu. Přičemž jsme absolutně připraveni k tomuto scénáři, domnívám se, že mají přehled o našich možnostech v této souvislosti. Není to ale to, co chceme, jsme za mír. Doufáme, že začneme dialog, ale jsme připraveni na válku,“ uvedl náměstek íránského ministra zahraničí.

Zároveň s tím Arákčí při komentáři situace kolem jaderného a raketového programu zdůraznil, že Írán nejedná pod tlakem.

„Ve skutečnosti neplánujeme vést se Spojenými státy přímé či nepřímé jednání. Nejednáme pod tlakem s kýmkoliv, a to je fakt. Vzali jsme v úvahu to, co dříve řekl prezident Trump, ale pro nás jsou důležité činy, nikoliv slova,“ zdůraznil.

„Vedli jsme jednání ohledně všestranné dohody se skupinou zemí, včetně USA, uzavřeli jsme dohodu a plnili ji, ale Spojené státy vystoupily z dohody bez jakéhokoliv důvodu a zase uvalily sankce na Írán, i když jsme plnili všechny naše závazky, svědčí o tom 14 zpráv MAAE (pozn. Mezinárodní agentura pro atomovou energii). Čekali jsme více než rok, abychom zachránili JCPOA (pozn. společný komplexní plán) a zachovali ho. Současně pod americkým tlakem a sankcemi jednat se Spojenými státy není možné,“ řekl Arákčí.

Navíc Arákčí dodal, že Írán očekává od Spojených států kompenzace těch ztrát, které vznikly kvůli neplnění Washingtonem jaderné dohody.

„Očekáváme od nich přinejmenším vyjádření úcty k uzavřené dohodě a kompenzaci íránských ztrát za minulý rok a také úctu jeho (pozn. Íránu) práv v dohodě,“ řekl.

© AP Photo / Andrew Harnik Donald Trump uvedl podmínku pro jednání s Íránem

Írán 8. května vyhlásil, že zastavuje plnění řady bodů JCPOA ohledně íránského jaderného programu v části, která se týká zásob obohaceného uranu a těžké vody. Ve stejný den před rokem Washington jednostranně vystoupil z dohody a znovu uvalil sankce na Teherán. Írán vysvětlil svá opatření porušeními USA jaderné dohody a americkými sankcemi vůči Íránu a také neschopností dalších členů dohody (Německa, Francie, Velké Británii, Číny a Ruska) v potřebné míře vyřešit vzniklé problémy. Írán varoval, že členské země dohody mají 60 dnů, aby zabezpečily zájmy Íránu. Teherán slíbil, že se vrátí k plnění pozastavených závazků, pokud budou vyřešeny vzniklé problémy.

JCPOA byla uzavřena v roce 2015, dohoda umožnila zrušit sankce proti Íránu výměnou za omezení jaderného programu Teheránu. Administrativa prezidenta USA Donalda Trumpa ale tvrdila, že nové sankce přinutí Írán si sednout za jednací stůl a podepsat „lepší“ dohodu. Teherán několikrát odmítal podobné nabídky a zdůrazňoval, že nebude jednat pod tlakem Washingtonu.