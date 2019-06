Rusko může být zbaveno účasti na olympiádě v Tokiu, tvrdí média

Ruské reprezentaci může být odmítnuta účast na Letních olympijských hrách 2020, které se mají konat v Japonsku. Údajně by se tak mohlo stát kvůli pomoci sportovních činitelů vyhnout se dopingovým testům, píše list The Sunday Times.

Rusko tak může být zbaveno účasti na nadcházející olympiádě kvůli tomu, že vysocí úředníci z Všeruské federace lehké atletiky údajně pomohli Danilovi Lysenkovi, vítězi MS v lehké atletice a hlavnímu uchazeči o olympijské zlato, aby se vyhnul dopingovému testu.

Podle novinové zprávy tento dvaadvacetiletý sportovec loni neinformoval dopingové komisaře o místě svého pobytu, aby mu mohly být odebrány vzorky, za což mu hrozila diskvalifikace. Pak mu však bylo vystaveno potvrzení, podle kterého byl těžce nemocen, a nemohl tak sdělit svoji adresu. Během vyšetřování však vyšlo najevo, že sportovec předložil falešné potvrzení z neexistující nemocnice.

„Klinika byla naprosto smyšlená, počínaje registračním číslem a falešnými jmény lékařů či falešným potvrzením konče. Žádná taková klinika neexistuje,“ cituje list svého informátora.

Speciální organizace, která provádí vyšetřování, shromáždila data z počítačů a elektronických zařízení v sídle ruské Všeruské federace lehké atletiky. V dubnu byl šéf této federace, Dmitrij Šljachtin, přítomen u výslechu v Monaku. Pokud budou podle informátora novin tato obvinění dokázána, čeká ruské sportovce nevyhnutelné vyloučení z účasti na nadcházející olympiádě v Tokiu.

The Sunday Times připomíná, že před třemi lety byla ruským atletům zakázána účast v mezinárodních soutěžích (včetně olympiády v Riu de Janeiru v roce 2016). Stalo se tak kvůli obviněním, že byl doping v Rusku podporován na státní úrovni. Předpokládalo se, že by Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF) mohla tento zákaz do konce roku zrušit, avšak teď může být prodloužen.

Britský list se domnívá, že další sankce jen „rozzuří“ Putina, pro kterého je sport velmi důležitou součástí ruské propagandy na světové scéně. Prezident nedávno Olympijskému výboru nařídil, aby se přesvědčil, že se ruský národní tým zúčastní Letních olympijských her v Tokiu. Hrozba vyloučení ruských sportovců z olympiády podruhé za sebou pro Putina, podle listu, znamená další ponížení související s dlouhým dopingovým skandálem.

Ruský prezident vynakládá, stejně jako jeho předchůdci, obrovské částky na sportovní prestiž země a na velké sportovní akce, což má, podle jeho názoru, zvýšit národní hrdost, která spolu s agresivní zahraniční politikou přispívá k růstu popularity prezidenta mezi obyvateli. Tato strategie ale zkrachovala poté, co bylo Rusko v roce 2015 obviněno z velkých dopingových podvodů.

List píše, že Danil Lysenko patřil k omezenému počtu sportovců, kterým bylo povoleno soutěžit pod neutrální vlajkou. Tímto způsobem získal stříbro na MS 2017 v Londýně a loni zlato ve skocích do výšky na halovém MS v Birminghamu. Úspěchy z mladého atleta udělaly hrdinu ruské politické elity, což potvrzují i jeho fotografie na Instagramu, na nichž je zachycen spolu s Vladimirem Putinem, Dmitrijem Medveděvem a Vitalijem Mutkem. Lysenko řekl, že se o něm šíří různé fámy, ale dodal, že o podrobnostech obvinění nesmí mluvit, jelikož stále trvá vyšetřování. Již dříve prohlásil, že dopingové testy vynechal kvůli svému „povrchnímu“ názoru na ně, čehož nyní nejspíše lituje.