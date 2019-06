Hámid Karzaj: Rusko musí být vůdcem v afghánském mírovém procesu

Proč se strany nedohodly o zastavení střelby

Sputnik: Zastavení střelby je jedním z důležitých témat, které je v těchto dnech projednáváno. Proč jste nedokázali dosáhnout dohody v této otázce?

Zastavení střelby je jednou ze životně důležitých otázek pro národ Afghánistánu, který touží po zastavení střelby co nejdříve. Je to problém dvou stran: zastavit střelbu musí vláda Afghánistánu a USA a také tálibové. Požádali jsme táliby, aby vyhlásili zastavení střelby, se stejnou prosbou se obracíme na afghánskou vládu a USA. Tálibové nás vyslechli, řekli, že respektují naše přání a sdílejí ho. Budeme doufat, že se tak stane.

Ne, neodmítli. Tato otázka vyžaduje větší diskuzi, protože je tu i druhá strana - Spojené státy. Každý den bombardují naše domovy, bojují proti Tálibánu a my chceme toto bombardování zastavit.

Proč se podle vašeho názoru proces národního smíření zastavil a mírové řešení se odkládá?

Vystupujeme za co nejrychlejší provedení mírového jednání mezi USA a táliby. Tuto otázku jsme vznesli v těchto dvou nebo třech dnech a předložíme ji Spojeným státům. Doufáme, že mírová jednání rychle přinesou výsledky a život afghánských lidí se brzy stane mírovým. Uděláme, co bude v našich silách. Doufejme, že Spojené státy budou v mírovém procesu čestné a nezneužijí téma míru a touhu Afghánců po něm.

O čestnosti USA v podpoře míru v Afghánistánu

Nyní jste se dotkl otázky čestnosti USA. V našem minulém interview před měsícem jste hovořil o tom, že USA nejsou čestní v boji proti terorismu v Afghánistánu. Myslíte si, že jsou čestní v podpoře míru v Afghánské islámské republice?

Doufám, že jsou čestní. Do dnešního dne jsme neviděli znaky jejich neupřímnosti. Ale brždění procesu nás znepokojuje. Vzniká otázka: proč je proces tak pomalý? Kromě toho jsou naše pochybnosti podněcovány i prohlášeními některých vysoce postavených osob z USA. Například na jedné straně Khalilzad (zvláštní zástupce USA pro Afghánistán – pozn. Sputniku) vynakládá značné úsilí v tomto směru, ale na druhé straně vidíme, že američtí vojáci zvyšují útoky na afghánský lid, na jejich domovy, zabíjejí naše ženy a děti. To vyvolává otázky, které jsme položili americkým úředním osobám. Prosíme všechny strany (konfliktu), jak táliby, tak USA a vládu Afghánistánu, aby přestaly napadat domy našich občanů, urychlily mírový proces a uskutečnily mírová jednání. Válku musí ukončit všechny strany (konfliktu).

Má Německo co nabídnout Afghánistánu?

Během svého vystoupení na konferenci jste řekl: „Afghánistán projevuje přání, aby Rusko bylo v čele mírového procesu ve spolupráci s USA, Čínou, dalšími zeměmi včetně Německa.“ Proč Německo? Má nějaký mírový plán řešení pro Afghánistán?

O ruské kuchyni, Rusech a o tom, co mají společného s afghánským národem

Vznesl jsem tři otázky. První je, že Rusko vystupovalo jako průkopník v mírovém procesu a jako první podniklo kroky (v této věci). Mělo by pokračovat v tomto úsilí a mělo by být v čele. To znamená, že bez ohledu na to, zda se ostatní budou snažit o afghánský mírový proces, žádáme Rusko, aby pokračovalo ve svém úsilí, protože to (úsilí) je schváleno afghánským lidem. Viděla jste, že afghánský lid kladně reagoval na pozvání Ruska. V listopadu 2018 přijela do Moskvy delegace z Afghánistánu, v únoru jsem přijel do Moskvy společně s velkou delegací politiků a nyní jsem tu znovu. Spolu se snahou Ruska o nastolení míru a stability v Afghánistánu chceme, aby jiné země, například Spojené státy, vyvinuly úsilí v koordinaci s Ruskem. Věříme, že to bude pro Afghánistán pouze přínosem. Nechceme, aby byl Afghánistán místem soupeření mezi regionálními mocnostmi, naopak chceme, aby byl místem spolupráce velkých světových mocností. Co se týče Německa, nedávno zástupci SRN navštívili Afghánistán a vyjádřili přání hrát roli v mírovém procesu. Chtějí se ho zúčastnit společně s Ruskem, USA, Čínou a Katarem. Německo je stejně jako Rusko náš přítel. Proto jsem se zmínil o jejich úsilí.

Vy často jezdíte do Ruska a stal jste se naším stálým hostem. Ochutnal jste ruské jídlo?

Ano, mám velmi rád ruský čaj a smetanu.

Kde už jste byl a co jste viděl v Rusku?

Byl jsem v Jekatěrinburgu, účastnil jsem se velké konference. Před několika lety jsem byl v Sankt Petěrburgu. Je to neobyčejně krásné město, které stojí za to vidět během každé návštěvy. Byl jsem v ruských muzeích. V Rusku, které má bohatou dávnou historii, je mnoho památek.

Jak vnímáte ruské lidi?

Jsou to velmi dobří lidé, pohostinní, příjemní, kulturní, s bohatou historií. Mají rádi hosty, jsou velmi pohostinní. Jsou také velmi vlastenečtí a moc milují svou zemi.