Trump: Polsko nakoupí 32 stíhaček F-35 a bude hostit přes 1 000 amerických vojáků

Americký prezident Donald Trump oznámil dohodu s Polskem o nákupu amerických stíhacích letounů F-35. Kromě toho Polsko vytvoří základnu pro více než tisíc amerických vojáků. Trump to dnes oznámil na tiskové konferenci s polským prezidentem Andrzejem Dudou.

„Oslavujeme polský nákup velkého množství letadel F-35,“ řekl americký prezident.

Trump také uvedl, že Polsko vytvoří základnu pro nasazení více než tisíce amerických vojáků.

„Podepsali jsme společné prohlášení, které potvrzuje významnou spolupráci v oblasti bezpečnosti," dodal.

„Polsko brzy poskytne základnu a infrastrukturu pro nasazení více než tisíce amerických vojáků,“ řekl Trump. Přípravu veškeré infrastruktury podle něj uhradí polská strana.

Dříve vysoce postavený úředník Bílého domu novinářům řekl, že Spojené státy pracují na žádosti Polska o nákupu stíhacích letounů F-35 a zůstávají jen formality pro zaslání finálního návrhu polské straně.

Polský zdroj obeznámený se situací dříve Sputniku řekl, že polské orgány doufají, že zrychlí jednání o F-35, pokud Spojené státy zruší dodávku těchto letadel do Turecka. V březnu polský ministr obrany podepsal plán technické modernizace ozbrojených sil země do roku 2026. V rámci tohoto programu plánuje Polsko koupit do roku 2026 32 víceúčelových letadel páté generace F-35. Ta mají nahradit letadla Su-22 a MiG-29 sovětské výroby.

Polsko dříve nabízelo USA umístění stálé americké obrněné divize s tím, že polská strana „to zaplatí“. Celkově se mělo jednat asi o dvě miliardy dolarů. Návrh se projednával mimo rámce NATO. Polský prezident navrhl název základny Fort Trump.

Podle ministra obrany Mariusze Blaszczaka zvýšení přítomnosti amerických vojsk v Polsku upevní obranyschopnost celého východního křídla NATO.

V poslední době se v Polsku aktivně hovoří o údajném vojenském nebezpečí, které má představovat Rusko. Kvůli tomu byl přijat program prudkého navýšení počtu polské armády. V Polsku se dále nacházejí cizí vojska NATO. Na polském území se nyní nachází okolo 4,5 tisíce vojáků USA v sestavě obrněné brigády a mnohonárodního praporu.

V Rusku prohlásili, že umístění americké základny na území Polska je suverénní rozhodnutí země. Bude ale mít vliv na činnosti Moskvy.