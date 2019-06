USA tlačí Austrálii a Kanadu do dalšího dobrodružství v konfliktu s Čínou

Beljajev uvedl, že USA ve snaze oslabit globální roli Číny použijí jakýkoliv nástroj: „Amerika se snaží zasadit ránu dvěma směry. Jedním z nich je oslabení Číny, druhým je posílení vlastní ekonomické a politické pozice. Spojené státy to zřejmě nemohou nebo nechtějí udělat vlastníma rukama. Kanada a Austrálie jsou těžařské země, které mají vyspělé technologie a schopnosti v této oblasti. Spojené státy budou samozřejmě do určité míry schopny posílit své ekonomické postavení pomocí těchto partnerů, ale je nepravděpodobné, že by se jim podařilo významně ohrozit zájmy Číny. Čína prohlašuje, že na všechny takové předpokládané akce USA existují rezervní plány na odvetná opatření. ČLR je velká, soběstačná země s obrovským domácím trhem a vědecko-technickým potenciálem, která vytlačuje Spojené státy na světovém trhu. Proto je pravděpodobné, že pokusy o podkopání pozice Číny nebudou mít očekávaný účinek.“

Kanada jako nejbližší spojenec Spojených států spěšně podpořila novou americkou iniciativu na oslabení úlohy Číny na trhu s kovy vzácných zemin. Je samozřejmě suverénní a nezávislá při rozhodování, s kým a jak bude spolupracovat. Když je však tato spolupráce namířena proti nějaké zemi, v tomto případě proti Číně, je to důvod, proč se znovu zamyslet nad příčinami „studené zimy“ v kanadsko-čínských vztazích.

Austrálie dosud nezareagovala na iniciativu amerického ministerstva zahraničí. V tomto ohledu je vhodné připomenout, že v podmínkách klesající celosvětové poptávky po nerostných surovinách Čína zůstává po celou dobu posledních let stabilním dovozcem mnoha druhů australských rud a uhlí. Vzájemně výhodná spolupráce přináší stabilní příjem do státní pokladny Austrálie. Na druhou stranu existují smutné příklady, kdy australské společnosti, zejména vinaři, utrpěli ztráty způsobené protičínskými politickými rozhodnutími Canberry.

Je za těchto okolností vhodné zapojit se do dalšího amerického dobrodružství, které může přinést větší finanční ztráty než komerční zisk - to je velká otázka.

Tím spíše, že finanční možnosti Austrálie, jak se ukazuje, zjevně nejsou v souladu s deklarovanými plány. Ještě v loňském roce v rámci úsilí o oslabení vlivu Číny v tichomořských ostrovních státech Austrálie vytvořila fond ve výši 3 miliard australských dolarů (2,07 miliardy amerických dolarů) na přidělování levných půjček a grantů zemím v regionu. Podle zahraničních mediálních zpráv však tento fond dosud není naplněn finančními prostředky. Shromažďování prostředků začne před tím, než se australský premiér Scott Morrison vydá na každoroční Fórum tichomořských ostrovů. To se bude konat v srpnu v Tuvalu. Podle jednoho z anonymních zdrojů začne fond fungovat do 31. července, přičemž Austrálie plánuje rychlé schválení několika projektů, zjevně proto, aby premiér nemusel jet na fórum s prázdnýma rukama.

Austrálie chce posílit infrastrukturu v zemích jižního Tichomoří, ale má velké ekonomické a finanční problémy. To vyvolává vážné pochybnosti o schopnostech Austrálie stát se seriózním pomocníkem USA při provádění jejich antičínské strategie, uvedl Wang Guanlin, ředitel Centra studia Austrálie Šanghajského institutu zahraniční ekonomiky, v písemném interview pro Sputnik.

„Austrálii vždy znepokojovala aktivita Číny. To má určitý dopad na realizaci infrastrukturních projektů Číny v regionu a vede to k určité nedůvěře stran a dokonce ke konkurenci. Chování Austrálie zcela zapadá do jejích politických tradic. Historicky vždy měla komplex méněcennosti, protože byla daleko od Velké Británie, na okraji říše. Ale zároveň měla pocit nadřazenosti nad Čínou, věřila, že Čína je horší než Austrálie. Nyní vzhledem k vzestupu Číny se objevily nové skutečnosti, které jsou jednoznačně v rozporu s předchozími názory Austrálie. Ve skutečnosti nyní australská politika vede k následování Spojených států. Britské impérium se rozpadlo a vliv USA ve světě je stále velmi velký, takže Austrálie se vlastně transformuje z člena Britského společenství národů do amerického státu. Austrálie se dívá do úst Ameriky a doufá, že s ní vytvoří strategickou alianci. Austrálie nyní chce posílit infrastrukturu zemí jižního Tichomoří, ale má velké ekonomické problémy, proto je otázkou, bude-li schopna pomoci USA v blokování Číny,“ uzavřel čínský odborník.