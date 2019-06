Putin: Válka proti Íránu bude katastrofa, na dialog s Trumpem jsem připravený

Ruský prezident Vladmir Putin na Přímé lince prohlásil, že válka Spojených států s Íránem bude znamenat katastrofu. Ruský prezident dále uvedl, že má velké množství témat, o kterých by s Trumpem chtěl hovořit, obzvláště pak v oblasti kontroly zbrojení a ekonomických vztahů. Nicméně začátek americké prezidentské kampaně dialog komplikuje.

Putin okomentoval situaci kolem Íránu po útocích na tankery v Ománském zálivu, ze kterého Washington obvinil Teherán. Podle ruského prezidenta se Spojené státy netají tím, že uvažují i o vojenském zásahu. Myslí si však, že válka s Íránem bude katastrofa.

Zdůraznil, že Írán plní veškeré své závazky v rámci Mezinárodní agentury pro atomovou energii, a proto nejsou sankce proti Teheránu opodstatněné.

Dále zmínil i otázku řešení syrské krize. Podle něj je nutné vyřešit otázku vytvoření ústavního výboru v Sýrii, což vyžaduje spolupráci jak s USA, tak i s Tureckem.

„Rusko ale nekšeftuje se svými zájmy a spojenci,“ dodala ruská hlava státu.

Kybernetická bezpečnost

Putin reagoval na zprávy amerického listu The New York Times, který psal, že Spojené státy zahájily ofenzivní operace proti ruské kritické infrastruktuře.

Ruský prezident připomněl, že Moskva nabízela Washingtonu spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti. Spojené státy ale nereagovaly.

Rusko snižuje výdaje na zbrojení

Putin reagoval i na vývoj nových ruských zbraní. Uvedl, že pokud země chce mír, musí se připravovat na válku. Nicméně řekl, že Rusko je jedinou velkou zemí, která snižuje výdaje na obranu. V roce 2020 to bude 2,87 % HDP a v následujícím roce to bude 2,8 % HDP.

Zdůraznil ale, že žádná země nemá takové zbraně, jako má Rusko. Navzdory snižování výdajů tak Rusko o dva kroky předehnalo ostatní země, uvedl Putin.

Situace na Ukrajině

Putin se zmínil i o novém ukrajinském prezidentovi Volodymyrovi Zelenském.

Toho ruský lídr označil za talentovaného komika, ale podotkl, že situace na Ukrajině zdaleka není komická, nýbrž spíše tragická.

Ruský prezident dále uvedl, že v minulosti viděl několik vystoupení Volodymyra Zelenského. Podle něj je to talentovaný herec a jeho vystoupení byla velmi zábavná. Role prezidenta je dle něj ale zcela jiná. To, co se teď děje na Donbasu, je velmi vážné a situace není vůbec komická, poznamenal Putin.

Podle Putina ukrajinská armáda zintenzivnila ostřelování Donbasu a zesílila i ekonomická blokáda.

V Paříži po schůzce s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, která se konala dne 17. června, Zelenský uvedl, že s povstalci z Donbasu vyjednávání vést nebude. Podle Putina je to však špatný přístup.

Přímá linka

Každoroční Přímá linka s Vladimirem Putinem se koná od roku 2001. Putin považuje tento formát za vhodný způsob, jak se dotknout problémů, které vyžadují zvláštní pozornost.

Loni call centrum přijalo přes 2,5 milionu otázek. Putin dokázal odpovědět pouze na 79 z nich. Lidé se ptají na různá témata od problémů v ruské ekonomice a sociální sféře přes postavení Ruska na mezinárodní scéně, až po osobní otázky. Ptali se ho například, zda věří v Boha a zda se necítí osamoceně na politickém Olympu.