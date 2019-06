„Útok na legitimně zvolenou českou vládu.“ Blaha okomentoval slova Čaputové o demonstracích

První zahraniční návštěvě nově zvolené prezidentky Slovenska Zuzany Čaputové předcházel rozsáhlý rozhovor pro Českou televizi. V rozhovoru prezidentka vyjádřila svůj postoj k demonstracím probíhajícím v České republice, vůči kterým by dle ní měli čeští politici „mít úctu“. Slova Čaputové pro Sputnik okomentoval poslanec NR SR Ľuboš Blaha.

Včerejší půlhodinový rozhovor byl zveřejněn na stránkách portálu ČT24. Moderátorka Světlana Witowská se nejvyšší představitelky Slovenska zeptala na to, zda by měla Česká republika mít obavy v souvislosti s probíhajícími protesty, na nichž lidé požadují demisi premiéra Andreje Babiše a nezávislost justice. Úvodem svého projevu slovenská prezidentka připomněla svou vlastní zkušenost a poznamenala: „Mám velký respekt k projevování názorů lidí v ulicích. Já jsem v tomto smyslu člověk z ulice, protože jsem mnoho protestů spoluorganizovala a na protestech Za slušné Slovensko, které mimochodem probíhaly ve velmi kultivované a klidné formě, jsem byla jedním z protestujících lidí.“

Podle poslance Ľuboše Blahy však současná prezidentka Slovenska tímto tvrzením zaútočila na českou vládu: „Je to naprosto očividná podpora a útok na legitimně zvolenou českou vládu. Čaputová se neumí odpoutat od své sluníčkářské komunity a její chování připomíná pubertálního pankáče, nikoli prezidentku, která má reprezentovat Slovensko, a ne bratislavskou kavárnu. Je mi to líto a bratrům Čechům se za ni omlouvám,“ prohlásil politik.

​Zuzana Čaputová také k otázce demonstrací dodala, že by lidé měli mít právo na vyjádření vlastního názoru.

„Mám po třiceti letech velký respekt k tomuto výdobytku listopadu, že lidé mají shromažďovací právo bez následků, a to si myslím, že by všichni politici měli vnímat s velkým respektem a úctou. To je první věc… Zároveň si myslím, že zpětná vazba, kterou veřejná moc dostává od lidí, je zdravý projev demokracie – v tomto smyslu tedy o českou společnost nemám obavu,“ uzavřela Zuzana Čaputová.

Poslanec Blaha se k vyjádření hlavy státu ale opět stavěl kriticky. „Považuji takové vyjádření za skandální. Čaputová již není aktivistkou, ale prezidentkou. V této funkci se nemůže míchat do politických sporů v jiných státech. Její reakce musí být neutrální a státnická. Tohle vyznívá jako podpora protestujících. A předpokládám, že kdyby se jednalo o demonstraci krajní levice či krajní pravice, tak by hovořila o tom, jak je zapotřebí být zodpovědný a neposlouchat lidi. Z její strany je to falešné a trapné. Je zjevné, že na skládce se působit v politice nenaučíte,“ napsal politik pro Sputnik.

Budoucnost vztahů Slovenska a České republiky

Dnešní státní návštěvu prezidentky Slovenska na Hradě, kde došlo k setkáním s českým prezidentem Milošem Zemanem, někteří vnímají i jako jistou osvětnou odpověď: během prezidentské volební kampaně na Slovensku totiž Miloš Zeman pozval Maroše Šefčoviče, tehdejšího uchazeče o prezidentský post, na návštěvu. Český prezident byl kvůli tomu kritizován, a to za údajnou snahu ovlivnit výsledky voleb na Slovensku.

Ľuboš Blaha tuto domněnku popírá. Podle něj se jednalo o diplomatické gesto vůči představiteli Evropské komise.

„Co se týče přijetí našeho eurokomisaře Šefčoviče, je zcela v pořádku, pokud vyjádříte, že máte dobré vztahy s představiteli Evropské komise. Dávat to do jedné roviny s tím, že Čaputová latentně vyjadřuje podporu českým sluníčkářům, kteří chtějí pád vlády, to se prostě nedá. Čaputová přestřelila. Totálně,“ prohlásil politik.

Podle Blahy se ale s nástupem Zuzany Čaputové na spolupráci dvou států nic nezmění. „Vztahy mezi Slováky a Čechy se určitě nezhorší. Ale určitě by politicky našim vztahům nepomohlo, kdyby si takové provokace, jaké dělá Čaputová, vyměňovali naši nejvyšší představitelé,“ poznamenal. Závěrem pak poslanec doplnil: „Nemám však obavy – Miloš Zeman je zkušený státník, nepřistoupí na tuto hru. Osobně si myslím, že Čaputová je pro něj jen taková poblázněná holčička a vnitřně ho dobře baví, ale udržuje dekorum, a tak to má být, je prezident.“

Zuzana Čaputová v březnu zvítězila v prezidentských volbách jako kandidátka za stranu Progresivní Slovensko. Před zahájením prezidentské kampaně se pravidelně účastnila protestů organizovaných stranou Za slušné Slovensko, které následovaly po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové. I když v předběžných výzkumech Čaputová nebyla favoritkou, počet jejích příznivců vzrostl poté, co se vzdal své kandidatury liberální uchazeč o prezidentský post Robert Mistrík. Ve druhem kole prezidentských voleb tak volební preference prudce vzrostly ve prospěch Čaputové.