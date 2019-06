Hrozivé proroctví pro ČSSD. Advokát Koudelka po svém odchodu promluvil o tom, co je na vedení strany špatného

Český právník Zdeněk Koudelka na blogu informoval o tom, že odcházi ze strany ČSSD. Stalo se tak kvůli zneužívání moci, jež se projevilo v zákazu odvolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana a kvůli účasti šéfa ČSSD Jana Hamáčka v kampani proti kandidátovi do rady ČTK Michala Semína. Sputnik Koudelku poprosil, aby okomentoval svůj postoj.

Sputnik se právníka zeptal na jeho názor ohledně setrvávání současné vládní koalice. „Nebudu věštit budoucnost vlády ANO-ČSSD. Avšak sociální demokracie za současného vedení nemá naději na volební úspěch v příštích volbách. Platí zde slova básníka Viktora Dyka: „Opustíš-li mne, nezahynu, opustíš-li mne, zahyneš.“ Sociální demokracie opustila své voliče, proto hyne,“ prohlásil politik.

Advokát Koudelka ruší své členství v ČSSD po 25 letech a stává se podle svých slov nestraníkem. Zeptali jsme ho, zda uvažuje o založení vlastní strany nebo zda jsou mu blízké názory některé jiné politické strany. „Ztotožňuji se však s názory Václava Klause mladšího. Jsem čtenář jeho textů a vidím jej jako nadějného politického vůdce. Jsem podporovatel jeho politického působení,“ napsal Koudelka Sputniku.

Svůj postoj pak vysvětlil následovně: „Za současného vedení státního zastupitelství dochází k porušování práv lidí v trestním řízení. Zločiny státního zastupitelství kryje nejvyšší státní zástupce. Pokud bude ve své funkci, bude pokračovat i porušování práv lidí.“

Michal Semín, Pavel Zeman… Bylo toho dost

Hlavním důvodem Koudelkova odchodu je zneužívání moci vedením státního zastupitelství. „Předsednictvo sociální demokracie dne 21. 6. 2019 uvedlo, že nesmí být odvolán nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Vedení sociální demokracie tak pro své mocenské zájmy pokrylo zneužívání moci vedením státního zastupitelství,“ oznámil advokát ve svém blogu na portálu Česká justice.

O odvolání Pavla Zemana se začalo hovořit v souvislosti s návrhem nové ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za hnutí ANO) ohledně omezení funkčního období nejvyššího státního zástupce na dobu sedmi let. Podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka není důvod zasahovat do systému státních zástupců. Hlasování o odvolání Zemana by podle něj znamenalo konec koaliční vlády.

Dalším důvodem pro odchod Koudelky se stalo jednání ministra vnitra v záležitosti jmenování novináře a kandidáta hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Michala Semína do Rady České tiskové kanceláře (ČTK). Předseda ČSSD se vymezil vůči kandidatuře Semína a řekl, že pro stranu ČSSD je jeho zvolení hlasy ANO nevhodné. Slova Hamáčka okomentoval i premiér Andrej Babiš, který řekl, že hnutí ANO Semína do Rady nevolilo a volit nebude. Kandidatura novináře vadila opozičním stranám. Nominaci Semína kritizovala i Federace židovských obcí, podle které Semín vystupuje antijudaisticky. Poté některá média daného kandidáta označila za antisemitu.

V reakci na postoj židovských obci Semín ČTK řekl, že ji bere na vědomí a zároveň zdůraznil, že je zastáncem náboženské snášenlivosti: „Z teologického hlediska jsem pochopitelně k synagogálnímu židovství kritický, stejně jako k protestantismu, islámu či východním náboženstvím. Zásadně však rozlišuji mezi daným náboženským či filozofickým učením a jejich vyznavači. Jsem stoupencem náboženské snášenlivosti, proto nemám sebemenší problém přátelsky vycházet s vyznavačem jakéhokoli náboženství či příslušníkem jakéhokoli etnika, tedy s židy a Židy.“

Právník Koudelka tak celou věc označil za útok: „Proti Michalovi Semínovi řvalo pražské Václavské náměstí a většina nevěděla, o koho jde. Vzpomněl jsem si na organizaci akcí údajné podpory lidu pro tresty smrti nad Horákovou či Slánským.“ Podle něho tento krok brání „názorové pluralitě politických stran i názorové různosti v radách státem zřízených médií“. O odchodu z ČSSD údajně uvažuje i bývalý stranický kolega Koudelky, poslanec Jaroslav Foldyna. Ke konkrétním krokům se zatím nevyjádřil, ale podle jeho komentáře pro portál blesk.cz je ve straně stále dost lidí, kteří chtějí změnu.

​Zdeněk Koudelka je politik, vysokoškolský pedagog a bývalý poslanec Poslanecké sněmovny PČR. Během svého působení ve Sněmovně byl místopředsedou sněmovního ústavně-právního výboru a členem mandátového a imunitního výboru. Po skončení poslaneckého mandátu publikoval v odborných právnických časopisech a působil jako rektor Vysoké školy Karla Engliše.