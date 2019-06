Babiš si se Zemanem promluví o výměně ministra kultury, na schůzku v Lánech je pozván také Hamáček

Premiér Andrej Babiš požádal prezidenta o schůzku hned po setkaní s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. Dříve na jednání grémia strany ČSSD Jan Hamáček prohlásil, že se Česko kvůli neochotě současného prezidenta Miloše Zemana přijmout demisi ministra kultury Antonína Staňka dostalo na hranu ústavní krize. Babiš ujistil, že koaliční smlouva platí.

„My jsme se dohodli, můžu potvrdit, že platí koaliční smlouva, že udělám vše pro to, aby koalice pokračovala, aby fungovala. Požádám pana prezidenta o schůzku a budu se snažit s ním situaci projednat a najít nějaké řešení, abychom mohli zkrátka jet dál a aby tento konflikt byl zažehnán,“ ujistil na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš.

Hamáček jeho postup ocenil. „Pan premiér mě ujistil, že (situaci) chce řešit, že ji chce řešit co nejrychleji,“ zdůraznil. „Takže já si odsud odvážím to, že pan premiér to řešit chce,“ dodal. Připustil však, že na stole jsou různé alternativy.

Termín schůzky prezidenta s premiérem oznámil hradní mluvčí Jiří Ovčáček, dodal také, že pozvaný je i šéf ČSSD.

Pan prezident přijme v úterý dne 2. července 2019 v 17:00 na zámku v Lánech premiéra Andreje Babiše a vicepremiéra Jana Hamáčka. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) June 28, 2019

​Podle mluvčího měl Zeman v plánu se setkat s Hamáčkem a ministrem kultury Antonínem Staňkem 12. července. Zeman řekl, že se je chce pokusit usmířit. Současně ale dal najevo, že situaci urychleně řešit nebude. Ústava podle něj nestanovuje lhůtu, kdy má ministra odvolat. Pokud se ale Zeman s Babišem a Hamáčkem sejde dříve a situace bude vyřešena, přijde následná schůzka, podle slov šéfa sociální demokracie, zbytečná.

Staňkova rezignace

Staněk už dříve zdůvodnil svou rezignaci tím, že odchází na přání předsedy strany Jana Hamáčka, a to po masivní kampani a boji s elitami, což vyvolalo jeho rozhodnutí odvolat Jiřího Fajta z postu ředitele pražské Národní galerie a Michala Soukupa z křesla šéfa olomouckého Muzea umění.

Sociální demokracie požaduje výměnu ministra kultury Staňka, který podal demisi, a když ji prezident Zeman nepřijal, navrhl Babiš Staňkovo odvolání a jmenování místopředsedy ČSSD Michala Šmardy na jeho místo. K tomu dosud nedošlo. Jan Hamáček, který má za sebou i jednání s prezidentem, řekl, že problém není, že by nechtěl jmenovat pana Šmardu, základní problém je, že pan prezident odmítá odvolat pana Staňka.

Před měsícem mluvčí hradu Jiří Ovčáček okomentoval Zemanovo rozhodnutí a napsal: „Doc. Antonín Staněk odhalil na ministerstvu kultury závažná ekonomická pochybení a neměl by být za tato odhalení trestán tím, že na něj bude vyvoláván tlak, aby ze své funkce odešel.“