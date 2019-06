Putin: Příznivci liberální myšlenky nutí svůj postoj většině

Příznivci liberální myšlenky agresivně nutí svůj názor většině, je třeba být loajálnější a tolerantnější, řekl ruský prezident Vladimir Putin.

Dříve v rozhovoru pro deník Financial Times ruský lídr řekl, že liberální myšlenka přežila sama sebe a byla v rozporu se zájmy drtivé většiny obyvatelstva. Putin zdůraznil, že právo na existenci mají všechny názory, včetně zastánců liberalismu, a je třeba dát příležitost existovat různým myšlenkám, ale hlavní věcí je, aby se zapomínalo na zájmy hlavního obyvatelstva, pak podle něj nebude docházet k žádným vnitřním politickým otřesům.

Reakce na Putinovo prohlášení

Výroky ruské hlavy státu vyvolaly rozsáhlou diskusi jak mezi politiky, tak novináři.

Zejména šéf Rady Evropy Donald Tusk nesouhlasil s Putinovým názorem na přetrvávající liberální myšlenku. Britský ministr zahraničí a kandidát na premiéra Jeremy Hunt uvedl, že právě takovým názorům čelí Británie. Francouzský prezident Emmanuel Macron je přesvědčen, že liberální demokracie může tomuto světu ještě hodně dát. Britský zpěvák a skladatel Elton John se obrátil na Putina a řekl, že kategoricky nesouhlasí s jeho názorem, že politiky multikulturní a sexuální rozmanitosti jsou zastaralé.

Komentář Donalda Trumpa

Americký prezident Donald Trump komentující slova svého ruského kolegy Vladimira Putina o liberalismu, nevylučuje, že jeho názor může být částečně založen na pozorování toho, co se děje v řadě amerických měst řízených liberálními politiky.

„Předpokládám, že si to možná myslí. Vidí, co se děje. Myslím, že pokud se podíváte na to, co se děje v Los Angeles, je to velmi smutný pohled, v San Franciscu a některých dalších městech, která řídí neuvěřitelná skupina lidí s liberálními názory. Nevím, o čem oni přemýšlí, ale on opravdu vidí, co se děje v USA, možná mu to brání v tom, aby řekl, jak je to (liberalismus) úžasná věc,“ řekl Trump na konci summitu G20 v japonské Ósace.

Zároveň americký vůdce přiznal, že pro něho samotného je „velmi trapné“ se dívat na to, co se děje v některých amerických městech, kde se politici možná bojí něco udělat. Trump nevyloučil, že v určitém okamžiku bude muset zasáhnout federální vláda.