Babiš a Pellegrini ohodnotili kandidáty na evropské posty. A co na to Poláci?

Lídři zemí Evropské unie se dohodli na kandidaturách na klíčové posty v Evropské unii. Novou předsedkyní Evropské komise by se měla stát Ursula von der Leyenová. V čele Evropské rady by měl stanout Charles Michel a na postu hlavy evropské diplomacie Josep Borrell. Guvernérkou Evropské centrální banky by se měla stát Christine Lagardová.

„Považujeme tato rozhodnutí za konstruktivní,“ prohlásil polský premiér na tento seznam jmen.

„Cíle, které jsme si dávali, když jsme přijížděli na tento summit, byly dosaženy,“ řekl Mateusz Morawiecki novinářům po skončení summitu EU v Bruselu.

Evropská unie se podle jeho názoru nachází v důležité „zatáčce“ a tato učiněná rozhodnutí budou mít na stav unie vážný dopad.

„Unikli jsme jen o vlásek od zvolení radikálně levicového kandidáta (Franse Timmermanse – red.) a my jsme ho nechtěli,“ dodal.

Podobně se o Timmermansovi vyjádřil i český premiér Andrej Babiš, který se zúčastnil tiskové konference po skončení rekordně dlouhého summitu.

„Pro nás je důležité to, že jsme - Česko a země Visegrádu společně s Itálií - zabránili prosazení spitzenkandidáta. Od začátku jsme tento systém kritizovali, odmítáme jej. A nakonec jsme byli úspěšní,“ řekl Andrej Babiš.

Na adresu Franse Timmermanse směřovala v minulých dnech řada kritiky od Česka, Slovenska, Polska, Maďarska a Itálie. Jednalo se hlavně o jeho promigrační postoje.

O kandidátce na post předsedkyně Evropské komise, současné německé ministryni obrany, Ursule von der Leyenové premiér Babiš řekl: „Zná Českou republiku, zná náš region, pro nás je to samozřejmě podstatně lepší volba než Timmermans.“

Babiš doufá, že čeští evropští poslanci podpoří von der Leyenovou při hlasování 16. července, aby se mohla stát předsedkyní EK.

Podobně se vyjádřil i slovenský premiér Peter Pellegrini. Ten vyjádřil s kandidáty spokojenost, zároveň ale lítost, že mezi nimi není slovenský politik Maroš Šefčovič.

„Dnes jsme na mimořádném summitu lídrů Evropské unie rozhodli o kandidátech na nejvyšší funkce v EU. Jelikož byli přijatí jednomyslně, doufám, že Evropský parlament je schválí tak, jak jsou navrhnutí. S kandidáty jsem spokojený. Je mi však líto, že mezi nimi není také Maroš Šefčovič. Mohl by se stát jedním z podpoředsedů Evropské komise,“ prohlásil slovenský premiér Pellegrini.

Simoňanová v ukrajinštině vyzvala Zelenského propustit Vyšinského https://t.co/CF3LtzK2SZ pic.twitter.com/EDMujtd5zl — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 2. července 2019

V4 proti Timmermansovi

Proti předchozímu favoritovi na post předsedy Evropské komise Fransi Timmermansovi se rozhodně postavily státy Visegradské čtyřky. Český premiér Andrej Babiš před zahájením summitu 30. června uvedl, že Česko, Polsko, Maďarsko a Slovensko zablokuje jakékoli pokusy jmenovat ho předsedou Evropské komise. Babiš si myslí, že Timmermans není vhodný kandidát a že je také nutné brát v úvahu geografickou rovnováhu při volení předsedy EK.

Dnes před začátkem summitu český premiér potvrdil pozici V4 a dodal, že zvolení Timmermanse by se stalo absolutní katastrofou.

„Náš problém v jednáních na summitu je jen jedno jméno. Včera jsme jasně uvedli, že nechceme pana Timmermanse jako předsedu EK. Byla by to absolutní katastrofa!“ řekl Babiš novinářům.

Babiš také dodal, že s pozicí V4 souhlasí Italie. Sám premiér nechápe, „proč po 21 hodinách jednání premiéři Francie, Španělska, Holandska a Německa nebyli schopni pochopit, že tato osoba nemůže být hlavou EK“. Podle Babiše by zvolení Timmermanse vedlo k dalšímu rozdělení v názorech mezi V4 a dalšími státy EU.

Frans Timmermans zastává pozici prvního místopředsedy současné Evropské komise a dohlíží na vyšetřování Evropské komise ohledně porušování evropských norem v Polsku při provádění soudní reformy v této zemi. V rámci tohoto vyšetřování zahájil proti Polsku proceduru odstraňování porušování norem ze strany Varšavy. V souvislosti s tím je jeho osobnost ve Varšavě vnímána velmi negativně.