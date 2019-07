Guardian: Britský ministr zahraničních věcí nevyloučil sankce proti Číně kvůli situaci v Hongkongu

Ministr zahraničních věcí Velké Británie Jeremy Hunt nevyloučil pravděpodobnost zavedení sankcí proti Číně a vyhoštění čínských diplomatů ze země kvůli situaci v Hongkongu, píše The Guardian. Šéf britské diplomacie vyzval Čínu k dodržování dohody uzavřené při předávání Hongkongu.

Britský ministr zahraničních věcí a kandidát na funkci předsedy Konzervativní strany Jeremy Hunt nevyloučil pravděpodobnost zavedení sankcí proti Číně a vyhoštění čínských diplomatů ze země kvůli situaci v Hongkongu, píše The Guardian. Ministr upozornil, že pro Velkou Británii jsou zásady vždy důležitější než komerční zájmy, a vyzval Čínu, aby dodržovala zásadu „jedna země – dva systémy“, která je stanovena v dohodě o předání Hongkongu.

Noviny připomínají, že napětí ve vztazích mezi Londýnem a Pekingem zesílilo poté, co britský ministr zahraničních věcí podpořil hongkongské demonstranty protestující proti zákonu o vydávání (jinému státu osoby, která porušila zákony daného státu). Čínský velvyslanec ve Velké Británii Liu Xiao-Ming zareagoval na Huntovu výzvu vůči Číně, aby „nevyužívala protesty jako záminku k represím“ tím, že obvinil ministra zahraničních věcí Spojeného království z hrubého a nepřijatelného zasahování do čínských záležitostí.

Ve čtvrtečním interview pro rozhlasovou stanici BBC 4 Hunt odmítl vyloučit možnost zavedení sankcí a vyhoštění čínských diplomatů ze země. „Ani jeden ministr zahraničních věcí neřekne přesně, co se stane v podobné situaci. Je nutné to, co Bill Clinton nazval ,strategickou nejednoznačností’.“

Ministr zahraničních věcí přiznal, že ho nepřekvapila reakce čínských státních médií, která obvinila Hunta z toho, že dává přednost „egoistickým“ politickým zájmům před dobrými vztahy s Čínou. „Čína je odborníkem na takovou rétoriku“, řekl ministr.

„Hongkong je součástí Číny, my to uznáváme. Říkáme prostě, že máme ještě dohodu s Čínskou lidovou republikou, očekáváme, že ji budou dodržovat,“ dodal Hunt.

Podle jeho slov Čína získala „obrovské výhody“ zřízením mezinárodního systému založeného na pravidlech.

„A nedodržování této velmi důležité dohody mezi Spojeným královstvím a Čínou bude mít samozřejmě důsledky jak pro Čínu, tak pro Spojené království,“ dodal ministr zahraničních věcí.

Na otázku, jestli spor s Čínou nepoškozuje ekonomické zájmy Velké Británie, Hunt odpověděl: „Pokud se ptáte na kompromis mezi našimi obchodními vztahy a zásadami, tak žijeme v zemi, která vždy chránila své hodnoty. Domníváme se, že dodržování mezinárodních dohod je nejdůležitější zásadou.“