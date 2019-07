Rzeczpospolita: Lukašenko odmítá vydávat „rusifikované“ Bělorusko Rusku

Po více než dvou desetiletích rusifikace země chce nyní Alexandr Lukašenko hájit svrchovanost a nechce, aby bylo Bělorusko součástí Ruska,“ píše Rzeczpospolita.

Ve středu byly v centru Minska mj. tanky T-72, systémy Grad a systémy protivzdušné obrany S-300. To je poněkud modernizovaná technika z Brežněvových časů. Novinkou pro obyvatele běloruské metropole však byla přítomnost raketových komplexů Iskander dovezených z Ruska. Takto oslavilo Bělorusko Den nezávislosti a 75. výročí vyhnání Němců Rudou armádou, píše polský deník.

Všeobecnou pozornost však upoutal Lukašenkův projev, který pronesl den předtím. Dotkl se mj. tématu rozporuplného zákona, který byl nedávno schválen parlamentem. Jeho podstata spočívá ve zvýšení početního stavu armády, která čítá v současné době kolem 60 tisíc vojáků. Od podzimu bude tento počet zvýšen díky studentům bakalářům, kteří už nebudou moci pokračovat v magisterském studiu. Budou muset sloužit rok u armády, zdůrazňuje Rzeczpospolita.

V opačném případě čekají Bělorusko podle Lukašenkova názoru dvě varianty vývoje událostí. První spočívá v tom, že poprosí o pomoc NATO. „Chcete tuto variantu? Já nechci,“ řekl. Ta druhá varianta spočívá v tom, že se stane Bělorusko součástí Ruska.

„Můžeme je poprosit, aby nás bránili – jaderný deštník, hypersonické zbraně, atd. Chcete být součástí Ruska, aby nás bránilo? Ne. A já také ne,“ vysvětlil běloruský prezident.

Je těžké si představit, že tato slova pronesl prezident, který za čtvrt století své vlády přivedl zemi k úplné rusifikaci a spojil Bělorusko s Ruskem, když uzavřel s Kremlem politický a vojenský svazek. „Už rok je cítit tlak Ruska, které spojilo ekonomickou spolupráci s hlubší politickou integrací. V Minsku vědí, že by to bylo pro Bělorusko katastrofou. Kreml by získal úplnou politickou a vojenskou kontrolu nad situací v naší zemi,“ řekl v interview pro Rzeczpospolita běloruský politolog Jurij Carik z Centra pro strategické a zahraničněpolitické výzkumy. „Je nutné provést v zemi ekonomické reformy – a hned budou následovat i politické,“ řekl v závěru.