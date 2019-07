Znovu se řeší přímá volba prezidenta v ČR. Jedná se o realistický krok? Promluvil k tomu odborník na ústavní právo

Návrh šéfa ODS Petra Fialy pobouřil premiéra Andreje Babiše a řadu politiků. Je jeho nápad na místě z právního hlediska a jak je to s přímou volbou prezidenta v Česku? S těmito dotazy se Sputnik obrátil na profesora Jana Kyselu, vedoucího katedry politologie a sociologie na Právnické fakultě Karlovy univerzity.

Podle experta na ústavní systémy profesora Kysely je návrh předsedy ODS právnicky zákonitý a zrušení přímé volby prezidenta by mohlo proběhnout podobně jako se přímá volba zaváděla. „To znamená vzít si ústavu a vrátit ji do původního stavu, jakou byla do roku 2012. Jinými slovy potřebujete souhlas 3/5 poslanců a 3/5 senátorů,“ prohlásil profesor.

Nicméně podle pana Kysely je tento vývoj málo pravděpodobný. „Je to hlavně nerealistické. 3/5 poslanců a 3/5 senátorů k dispozici nejsou a dost pochybuji, že v budoucnu budou. Myslím si, že přímá volba zaváděna být neměla, ale ve chvíli, kdy zavedena je, není moc pravděpodobné, že se to podaří vrátit zpět. Příkladů ze světa je velmi málo. Zkrátka ve chvíli, kdy jednou přímou volbu zavedete, už vám nejspíše zůstane. Jde spíše o to, zda se ústavní systém dá nějak účelně přizpůsobit tomu, že ji máte, když už se jí nedokážete zbavit,“ prohlásil profesor Kysela.

Ke zrušení přímé volby prezidenta republiky se Petr Fiala vyjádřil v písemném komentáři pro portál forum24.cz. Jeho slova ostře kritizoval premiér Andrej Babiš, který situaci k návrhu okomentoval pro Parlamentní listy. Pan premiér připomněl, že přímou volbu schvalovala vláda bývalého premiéra Petra Nečase: „To chce opravdu sebrat občanům jejich právo na výběr prezidenta a volá po tom, aby zase probíhaly nedůstojné tahanice a handly v Parlamentu? Já to nechápu. Tím spíš, že přímou volbu prezidenta přijala vláda Petra Nečase, kde pan Fiala také působil. Pro přijetí v roce 2012 hlasovali téměř všichni poslanci ODS, VV a TOP 09.“ Dříve ovšem zazněla reakce mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka, který se ke slovům Petra Fialy vyjádřil na svém Twitteru: „ODS otevřeně vzkazuje občanům: Demokracii omezíme, jste hlupáci, protože špatně volíte.“

​Formu volby prezidenta republiky Fiala kritizuje z důvodu přetrvávající vládní krize, jejíž podnětem se stala otázka odvolání z postu ministra kultury Antonína Staňka. Opoziční strany mimo jiné vyčítají současnému prezidentovi Miloši Zemanovi, že rozhodování o odvolání údajně probíhá delší dobu a hodnotí to jako údajné porušení Ústavy. Podobný námět zaznívá dost často v okamžiku nespokojenosti se způsoby rozhodování ve vládě.

Přímá volba prezidenta byla v České republice zavedena 1. října roku 2012 na základě změny Ústavy, kterou připravilo Ministerstvo spravedlnosti, a po náležitých schváleních Poslaneckou sněmovnou, Senátem a tehdejším prezidentem Václavem Klausem. Mezi aktivními vyjednávači způsobu volby tehdy byly strany ODS a ČSSD.