Klaus: Předseda KDU-ČSL Výborný mluví jako stalinista

„Předseda lidovců pan Výborný právě nazval v parlamentu jugoslávského prezidenta Tita "krvavým psem". To jsem naposledy viděl v Rudém právu v 50. letech. Ryzí stalinismus. To už neříkal snad ani Bilak,“ napsal Klaus.

Podle slov politika vznikajícího hnutí Trikolóra na vyjadřování Výborného nikdo z poslanců nereagoval, kromě poslance Jaroslava Foldyny za ČSSD. Poukázal také na dvojí metr poslanců moralizujících o komunismu.

„Poslancům je to fuk (hlavně těm, kteří jinak moralizují jak o život a mají plná ústa "komunismu"), protestoval jsem jen já a poslanec socdem Foldyna,“ dodal Václav Klaus mladší.

Čelní tvář Trikolóry se v posledních dnech také vyjadřoval ke vznikající situaci okolo Sudetoněmeckého landsmanšaftu, jež hýbala českou politickou scénou.

V této souvislosti prohlásil, že landsmanšaft je spolek a jako takový nemá žádná zvláštní práva. Podle názoru politika jsou činy Němců vůči českým předkům neodpustitelné a nelze před nimi zavírat oči.

„K diskutovanému sjezdu landsmanšaftu na území naši republiky bych si vypůjčil slova historika Vlastimila Vondrušky: (...) Se sousedy musíme žít rozhodně v dobrém, nicméně našimi sousedy jsou Rakousko a Německo, nikoli landsmanšaft. Je to spolek, který by neměl mít žádná oficiální privilegia, a proto nechápu naše politiky, kteří jezdí poklonkovat potomkům sudetských Němců. To, co dělali jejich předkové našim předkům, je rozhodně neodpustitelné, a nelze nad tím zavírat oči,“ prohlásil dříve Klaus na svém Facebooku.

K otázkám okolo sudetoněmeckého landsmanšaftu před několika dny komentoval i poslanec Evropského parlamentu za SPD generál Hynek Blaško. Ten poukázal na tlak vyvíjený na Benešovy dekrety a snahy o jejich prolomení.

„Pokud Sudeťáci budou požadovat zrušení dekretů, půjdeme ven s požadavkem na vyplacení reparací,“ řekl dříve generál Hynek Blaško na téma landsmanšaftu.

Sjezd sudetských Němců v ČR

Během zasedání 70. sjezdu Sudetoněmeckého krajského sdružení v bavorském Řezně nejvyšší činitel sudetských Němců Bernd Posselt zmínil, že by sudetští Němci mohli další sjezd uspořádat v České republice, ale dodal, že si jsou vědomi toho, že je to pro českou společnost citlivá otázka. Uvedl také, že se obává psychologické atmosféry, která možná ještě není příznivá.

Po druhé světové válce byly z Československa vysídleny tři miliony Němců.