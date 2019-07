Čína zareagovala na slova Čaputové o porušování lidských práv

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová na středečním setkání s ministrem zahraničních věcí Čínské lidové republiky Wang Imem vyjádřila obavy ze zhoršující se situace v oblasti ochrany lidských práv v Číně. Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt také upozornil na věznění aktivistů a uvedl, že země, které zneužívají novinářů, by měly zaplatit „diplomatickou cenu“.

Mluvčí čínského resortu diplomacie Keng Šuang upozornil na to, že Hunt, který se chce stát premiérem, by neměl „využívat Čínu“ pro získávání voličských hlasů. Poznamenal také, že ministr Wang I mluvil na setkání s Čaputovou o „obrovském pokroku“, co se týče politik v oblasti lidských práv, etnických menšin a náboženství.

Keng Šuang se také vyjádřil k otevřenému dopisu, který velvyslanci 22 členských zemí OSN napsali ve středu vysoké komisařce OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové, jakož i Radě OSN pro lidská práva (UNHRC), a ve kterém odsoudili útlak Ujgurů ze strany čínské vlády. List podle mluvčího čínského ministerstva zahraničí „útočí, očerňuje a neoprávněně obviňuje Čínu“.

„Je to veřejná politizace otázek lidských práv a bezdůvodně zasahuje do vnitřních záležitostí Číny,“ uvedl Keng na pravidelném brífinku pro média.

Signatáři dopisu, ve kterém podepsané země vyjádřili znepokojení nad „ověřenými zprávami o neoprávněném zadržování, sledování a omezeních namířených převážně proti Ujgurům a jiným menšinám v (autonomní oblasti) Sin-ťiang“, jsou mimo jiné Austrálie, Británie, Kanada, Francie, Německo a Japonsko.

Podle odhadů OSN se v internačních táborech v Číně v současnosti nachází přibližně milion Ujgurů a příslušníků dalších turkotatarských menšin. Osoby, které tyto tábory zažily, vydávají svědectví o mučení, podvýživě a bití vězňů.

Čína podobná obvinění odmítá a tvrdí, že jde o střediska odborného vzdělávání, kam jsou muslimští Ujguři posíláni na politickou a pracovní převýchovu. Jejich internací chce Peking, jak tvrdí, bojovat proti šíření extremistické ideologie, terorismu a separatismu. Ujguři jsou velké turkotatarské, převážně muslimské etnikum žijící v autonomní oblasti Sin-ťiang na západě Číny.

Dříve prezidentka Zuzana Čaputová překvapila svým postojem vůči Číně. Ministrovi zahraničních věcí asijské země vytkla porušování lidských práv. O svém kroku a stanovisku slovenská prezidentka informovala na Facebooku.

Podle Čaputové by společným cílem Slovenska a Číny měl být další rozvoj oboustranných vztahů v duchu vzájemného respektu a dialogu, který bude založen na hodnotách, které Slovensko jako člen Evropské unie vyznává.