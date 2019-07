Syruček: Vím, na čem se Putin a Zelenskyj mohou dohodnout

Ruský prezident Vladimir Putin a nedávno zvolený ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj včera absolvovali první telefonické jednání. Jak uvádí tisková správa Kremlu, předmětem telefonického rozhovoru byly možnosti urovnání konfliktu na východní Ukrajině a předání zajatců. Podle mluvčího ruského prezidenta Dmitrije Peskova jednání proběhlo na základě iniciativy ukrajinské strany.

Syruček: Já si myslím, že je to dobrá cesta, kterou si přáli všichni ti, kteří jsou stoupenci zachování vztahů mezi státy. Zelenskyj už při nástupu do své funkce, bylo dost pochybností o tom, zda ve svém věku a se svou politickou nezkušeností bude dobrým prezidentem, slíbil, že se pokusí o urovnání vztahů s Moskvou. To, že nabídl možnost rozhovoru a že spolu hovořili, ať už ten rozhovor dopadl jakkoliv, je to první dialog, tak je to jistě dobrá zpráva pro všechny, kteří si přejí, aby konečně na Ukrajině utichly zbraně, utichly všechny konflikty a Ukrajina se znovu vrátila jako suverénní stát, nikoliv jako kolbiště protikladných zájmů mezinárodních organizací.

Připomeňme, že tento týden ukrajinský prezident Zelenskyj nabídl Putinovi schůzku v Minsku v rámci takzvaného normandského formátu. Myslíte, že schůzka v Minsku proběhne? V Moskvě uvádí, že taková schůzka musí být dobře připravená.

To je přirozené, že má být dobře připravená. Ale také je přirozené, že vůbec má být. Já si myslím, že je v zájmu všech, abychom se vrátili k tehdejším minským dohodám, protože zatím neznám lepší nástroj, jak urovnat tento konflikt, než začít právě tam, kde do jisté míry skončil, totiž přerušení minských rozhovorů. Budou-li pokračovat, tak to myslím, bude ku prospěchu všech.

Ve vztazích Ruska a Ukrajina jsou palčivé dvě otázky – Krym a Donbas. V jaké z nich je možné najít kompromis? Jaká je vaše nabídka?

Pokud by byly pouze tyto dvě alternativy, tak v každém případě spíš v otázce Donbasu než Krymu. Krym je pro Rusko z mnoha důvodů natolik strategický, jedním z těch důvodů je samozřejmě Černomořské loďstvo, že asi tam ústupek Ruska, jiné řešení než ústupek se asi nenabízí, nepřichází v úvahu. Rusko není v takové situaci, že by tam muselo udělat tento ústupek. Takže si myslím, že je to ta oblast Luhansku a Donbasu.

Jak by to podle vás ohledně toho Donbasu mohlo vypadat?

Myslím si, že tam třeba především nastolit opravdu klid zbraní. V první fázi. A potom spolu s představiteli Luhansku a Donbasu řešit další možné otázky. Snad asi nejdříve nějaké otázky spolupráce, třeba dodávky uhlí. Nebo v některých těch problémech, které jsou snadněji řešitelné. A později přejít k tomu, aby se tyto dvě separatistické republiky vrátily do ukrajinského svazku. Problémem asi bude to, že to není sama Ukrajina, která o tom může rozhodnout.

Myslíte si, že Putin je odhodlán k tomu, aby za prezidenta Zelenského zlepšil vztahy s Kyjevem?

Já si myslím, že v každém případě se o to bude pokoušet. Už také proto, že v podstatě velkou výhodou prezidenta Zelenského je to, že je před ním čistý stůl. Není zatížen nějakými dřívějšími jednáními, sliby, nesplněnými sliby, nějakými závazky a podobně. Takže už v tom je jeho velký předpoklad, říkám předpoklad, uvidíme, jak dopadne praxe, aby se tam začaly otázky řešit. Aby se začaly řešit za jednacím stolem a nikoliv zbraněmi.

Jste v této otázce optimista nebo pesimista?

Já jsem byl celý život optimistou. Takže dokud existuje nějaká naděje na jednání, tak optimistou jsem, protože byly horší situace v období studené války. Když lidstvo bylo na prahu opravdu světového konfliktu, a nakonec se našlo východisko. Například jednání Reagan-Gorbačov a některá další. Já jsem sám tehdy byl v Ženevě, pak jsem absolvoval všechna další jednání. Ale zvláště to ženevské, kde jsme doslova trnuli, jak dopadne ten jejich první rozhovor. Nakonec se ukázalo, že i přes takové prosté věci, jako pak byla procházka zahradou a diskuze o vnoučatech a dalších takových otázkách, které s politikou vůbec nesouvisí, jak se pak dospělo k těm dohodám, které byly nakonec podepsány ve Washingtonu a Moskvě.

Budeme doufat, že se Putin a Zelenskyj stejně jako Reagan a Gorbačov domluví…

Já vím, že to srovnání není úplně přesné už vzhledem k jejich vzájemnému postavení, ale můžeme to takhle formulovat. Myslím si, že existuje velká naděje, a byla by ohromná škoda, jestli by zejména Zelenskyj nevyužil toho faktu, že je, jak se latinský říká, tabula rasa. Že má čistý stůl, že není zatížen žádnými dřívějšími závazky a sliby. Jediné, co to může ohrozit, by byl vstup nějakých cizích sil, které si nepřejí, aby ten konflikt ustal.

Co máte na mysli, když říkáte cizí síly?

Já tím konkrétně nechci jmenovat, protože svět je globalizovaný, tudíž se nikdy nehovoří o jednom konkrétním partnerovi. Ale samozřejmě existují určité kruhy a určití vojenští a političtí představitelé, pro které je trvání tohoto konfliktu výhodné. Protože v zásadě oslabuje obě strany tohoto konfliktu.

