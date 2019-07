PČR posoudila trestní oznámení na Václava Klause za výrok o placených demonstrantech. Milion chvilek rozhodnutí nepotěší

Trestní oznámení na Václava Klause bylo podáno pro trestný čin pomluvy. V pořadu Partie, který je vysílán na TV Prima, prohlásil, že lidi na akci sváží zadarmo autobusy a ještě dostávají zaplaceno. Jeho slova o tom, že svolávané demonstrace jsou ve skutečnosti protesty neuznaných lidí, jež jsou frustrovaní tím, že nevyhráli volby, naštvala účastníky. Policie situace probrala a došla však k tomu, že Klaus se svým výrokem trestného činu pomluvy nedopustil. Navíc podle ní kvůli tomu, že bylo na akci asi 250 tisíc lidí, nelze dokázat, že tvrzení Klause je nepravdivé.

„Není k dispozici kompletní seznam účastníků demonstrace, jichž mělo být kolem 250 tisíc, takže s jistotou nelze předmětné tvrzení označit za nepravdivé,“ cituje portál Aktuálně.cz vysvětleni policejního komisaře.

Boj o pravdu pokračuje

Policista ve vyrozumění připomíná, že se proti Klausovu nařčení mohou bránit také občanskoprávní cestou, ve které lidé mohou vyžadovat omluvu či odškodnění.

Například písničkář Ziggy Horváth, který podal na Klause trestní oznámení, je připravený se bránit dál. Než půjde do občanskoprávního sporu, chce podat trestní oznámení ještě na státním zastupitelství.

Portál Aktuálně.cz uvádí názor právníka Michala Sýkory, podle kterého není postup policie chybný. Tvrdí, že pro to, aby šlo o trestný čin, musí pomluva splňovat určitá kritéria. „Musí se to člověka nejenom dotknout, ale pro účely trestního práva také ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů či ho poškodit v mezilidských vztazích, a to nejenom běžnou měrou, ale značnou měrou. To znamená, že to musí mít určitou intenzitu, aby to dosahovalo trestněprávní roviny. Vše ostatní, co je pod touto mírou, spadá do občanského práva,“ vysvětluje Sýkora.

Klaus se již omluvil, demonstranti však nejsou spokojeni

Komplikací k potrestání může být i fakt, že se Klaus o několik dní později za původní slova omluvil. Na webových stránkách svého institutu ke svému výroku dodal, že informace o zaplacených demonstrantech obdržel od několika zdrojů. „Nezakládá-li se na pravdě, pak se za její užití v televizním rozhovoru omlouvám,“ napsal Klaus.

Taková omluva však lidem, kteří na něj podali trestní oznámení, nestačí. „To nebyla omluva. Na stránkách jeho bezvýznamného institutu zablekotal jakousi podmíněnou omluvu ‚co by, kdy by‘. V televizi žádný podmiňovací způsob nebyl, tam to řekl natvrdo,“ říká Horváth. Požaduji, aby Klaus vystoupil v televizi Prima s tím, že lhal a omluvil se tam.

„Spousta lidí si může říct - hele, vždyť ten Horváth to dělá za prachy, vždyť to říkal prezident Klaus v televizi. V tom je to nebezpečí,“ vysvětluje Horváth, proč mu vyjádření bývalé hlavy státu vadí.

Demonstrace proti Babišovi

V České republice probíhají největší demonstrace od roku 1989. Jejich organizátorem je iniciativa Milion chvilek pro demokracii, která požaduje demisi ministryně spravedlnosti Marie Benešové a premiéra Babiše kvůli jeho kauze Čapí hnízdo a kauze evropských dotací.

Největší demonstrace proběhla v neděli na pražské Letné. Akce se zúčastnilo kolem 250 000 lidí a řada českých politiků.