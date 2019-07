Netanjahu pohrozil hnutí Hizballáh „drtivým vojenským úderem“

V interview, které vysílal v pátek televizní kanál Al-Manar, generální tajemník Hizballáhu Hasan Nasrulla ukázal na mapě největší izraelská města, která se podle jeho slov nacházejí „v zóně dostřelu našich raket“.

„Slyšeli jsme Nasrullova slova o jeho agresivních plánech. Musí být jasné, že pokud Hizballáh provede takovou hloupost a zaútočí na Izrael, zasadíme jemu i Libanonu drtivý úder,“ řekl Netanjahu na nedělním zasedání vlády.

„Na rozdíl od Nasrully se nechystám uvádět podrobnosti našich plánů,“ dodal.

Hnutí Hizballáh

Íránem podporované hnutí libanonských šiítů považují obyvatelé Izraele za svého nejnebezpečnějšího odpůrce na severu nehledě na to, že během posledních let vyslalo velkou část svých militarizovaných útvarů do Sýrie s cílem podpory prezidenta Bašára Asada.

Izrael naposledy bojoval proti Hizballáhu v roce 2006 a hodnotí 33denní konflikt, známý jako druhá libanonská válka, jako zdaleka ne nejúspěšnější kampaň. Po jejím skončení strany celkově dodržují příměří na libanonsko-izraelské hranici, ale Izraelci přiznávají, že mnohokrát bombardovali karavany se zbraněmi, které se Írán pokusil propašovat Hizballáhu přes Sýrii. V prosinci a v lednu také našli a zlikvidovali několik podzemních tunelů, které zřejmě postavil Hizballáh s cílem přesunu diverzačních skupin na území Izraele.

Schůzka v Jeruzalémě

V Jeruzalémě se dne 25. června konala trilaterální „bezpečnostní schůzka“, které se zúčastnili premiér Netanjahu, jeho poradce pro národní bezpečnost Meir Ben-Šabbat, poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost John Bolton a předseda ruské bezpečnostní rady Nikolaj Patrušev. Po jejím skončení Netanjahu vyjádřil naději, že se mu ve spolupráci s Ruskem a USA podaří dostat Írán ze Sýrie.

Samotný fakt, že ke schůzce došlo, Netanjahu ve čtvrtek večer označil za „pekelnou změnu“ v izraelských diplomatických vztazích.

„Hledám prostor pro dohodu v Sýrii, protože všichni máme cíl dostat Írán ze Sýrie. To je důležitý počáteční bod,“ řekl Netanjahu v rozhovoru se šéfredaktorem listu Jisra'el ha-jom Boazem Bismothem. „Izrael si sedl a promluvil si s USA a Ruskem, jak dostat Írán ze Sýrie,“ dodal.