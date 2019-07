„Michel s migranty nezatočí.“ Politik Valenta hodnotí nového předsedu Evropské rady

Zvolený předseda Evropské rady Charles Michel se do čela rady postaví v době, kdy Evropská unie zažívá velké problémy. Český politik a podnikatel Ivo Valenta si ale myslí, že Michel s migranty nezatočí a že je to cesta z louže pod okap. Svůj názor dnes sdílel na Facebooku.

Budoucí předseda Charles Michel tvrdí, že je třeba si začít vzájemně věřit. Tento liberál dříve kritizoval země V4 za jejich přístup k migrační krizi. Zároveň se začínají ozývat kritické hlasy, že 43letý Michel nemá dostatek politických schopností.

Cesta z louže pod okap

Český politik Ivo Valenta je stejného názoru. Na svém Facebooku napsal, že Michel s migranty nezatočí.

„Nic proti ‚mladé krvi‘ ve vedení Evropské unie, ale obávám se, že toto je cesta z louže pod okap. Budoucí předseda Evropské rady Charles Michel, který má vystřídat polského politika Donalda Tuska, totiž není pro Českou republiku, ani země V4, žádnou výhrou. Vždyť to byl právě on, kdo středoevropské země kritizoval za to, že se nechceme podílet na migrační krizi,“ uvádí Valenta na začátku příspěvku.

Charles Michel je nejmladším belgickým ministrem v historii. Do parlamentu se dostal už ve 23 letech. Už po dvou letech se stal nejmladším ministrem v historii belgického království. Nakonec se v říjnu 2004 stal belgickým premiérem, v 38 letech byl nejmladším předsedou vlády od roku 1845.

Nedávné parlamentní volby rozhodly, že Michel se premiérem znovu nestane. Zamířil tedy na vyšší metu. „Myslím si, že jestli chcete na evropské úrovni dosáhnout silného rozhodnutí pro budoucnost, je velmi důležité se na takové rozhodnutí připravit. A tím i budovat mnohem větší důvěru,“ uvedl Michel.

Kompromis pro střední a východní Evropu

„Obávám se, že pod jeho vedením bohužel Evropská unie zásadním způsobem nezmění svůj přístup k nelegálním migrantům a Charles Michel nebude ten, který by v této věci dokázal rázně bouchnout do stolu a zabránit další hrozbě novodobé kolonizace našeho kontinentu těmi, kteří nepřichází v míru, ale se zájmem podmanit si evropský kontinent a prosadit své kulturní a náboženské dogmata,“ pokračuje Valenta ve svém hodnocení.

Belgičan Charles Michel byl pro země střední a východní Evropy kompromisem, i když právě on nedávno státy kritizoval, že EU není bankomat. Vyčítal jim i to, že se nechtějí podílet na migrační krizi. „Bude důležité ochraňovat a podporovat naši jednotu, naši rozmanitost a hlavně naši solidaritu,“ uvedl.

Ivo Valenta na závěr svého příspěvku na Facebooku shrnul, že Charles pro Českou republiku není žádnou výhrou.

„Pro Českou republiku jeho příchod do čela Evropské rady tak není žádnou výhrou ani úspěchem vyjednávání zemí V4, jak se to někteří vládní politici snaží interpretovat,“ ukončil svůj příspěvek Valenta.

Předseda Evropské rady Charles Michel

Od prosince minimálně do konce května 2022 na základě rozhodnutí svých kolegů z Evropské rady bude summity EU řídit Belgičan Charles Michel, který nahradí Poláka Donalda Tuska. Michel je teprve třetím stálým předsedou rady.

„Bude pro mne zásadní, abych úzce spolupracoval s dalšími evropskými institucemi, tedy s Evropskou komisí i europarlamentem,“ uvedl po svém jmenování Michel.

V nejbližší době ho čeká řešení velkých problémů. Kromě blížícího se britského odchodu z unie k nim patří klimatické změny nebo nepříznivý ekonomický vývoj. Evropa se i nadále potýká s migrační krizí.