„ČSSD nás má za úplné idioty.“ Maříková popřela výrok Hamáčka, že sociální demokraté zabránili kvótám na migranty

Poslankyně Parlamentu České republiky Karla Maříková píše, že Evropská unie se snaží ratifikovat globální pakty za všechny členské státy, čímž by se staly pro členské státy EU závazné. Migranti míří do Evropy, proto se globální pakty týkají hlavně evropských států.

Podle političky by státy mimo Evropskou unii byly hloupé, kdyby pakty nepřijaly, protože financování je nastaveno tak, že státy, které hostí vysoký počet uprchlíků a migrantů (evropské státy) a nemají dostatečné finanční prostředky na to, aby se o ně postarali, dostanou „výhodnou půjčku" od členských států OSN, které migranty a uprchlíky nehostí. Takže jde o velký byznys, tvrdí Maříková.

Poslankyně také uvádí, že ministr vnitra Jan Hamáček za ČSSD „nás má za úplné idioty“. Jde o to, že v roce 2018 byl globální pakt o uprchlících v OSN přijat a sociální demokraté ho podpořili. Přitom pakt zahrnoval kvóty na přerozdělování migrantů.

V neděli 14. července letošního roku však ministr ČSSD veřejně oznámil, že strana je proti povinným kvótám na migranty. Jan Hamáček ve svém nedělním příspěvku o migrantech nezapomněl ani na členy SPD:

„ČSSD je proti povinným kvótám na migranty a zabránila jim, protože našla spojence napříč EU. SPD a Tomio Okamura se chlubí partnery v Itálii, kteří chtějí nelegální migranty do Česka přerozdělovat. To my jednoznačně odmítáme!“

Migrační krize na příkladu Švédska

SPD často poukazuje na zhoršující se situace v Evropě kvůli uprchlíkům. Lídr strany Okamura tak v červenci na svých stránkách zveřejnil materiál výzkumného centra Gatestone Institute, který mimo jiné upozorňuje na negativní jevy spojené s migrační krizí. Ta odkazuje na nejnovější zprávu o národní bezpečnosti vydanou Švédskou národní radou pro prevenci kriminality, která zaznamenala prudký nárůst zločinů v zemi. Podle Gatestone Institute za to v první řadě může velký počet migrantů žijících ve Švédsku.

„Čtyři z deseti žen (pozn. ve Švédsku) se bojí vyjít ven. Na druhou stranu švédská vláda zakázala kouření i před restauracemi a do roku 2025 chce prý kvůli ochraně zdraví kouření ze Švédska vymýtit úplně. Takže kouření je podle švédských sluníčkářů obrovský problém, ale řádění imigrantských gangů v no-go zónách a vraždění, napadání a znásilňování Švédů imigranty problémem podle vlády není,“ napsal předseda SPD.

Ve Švédsku podle místní policie existuje 61 tzv. no-go zón, ve kterých není vymahatelné právo. V nich působí 200 zločineckých organizací, do nichž je zapojeno zhruba 5 tisíc zločinců. Ve 23 oblastech je situace zvláště kritická a do závažných trestných činů souvisejících i se zbraněmi a drogami tam jsou zapojeny dokonce i 10leté děti.

ČR pomáhá migrantům

Vláda České republiky na začátku července schválila návrh, podle kterého pošle na Blízký východ a do západní Afriky celkově 73 milionů korun na podporu uprchlíků. Finanční částka bude rozdělená na podporu zdravotní péče a vzdělávání pro zdravotně postižené děti v Jordánsku, podnikání syrských migrantů, na ochranu uprchlíků v Alžírsku, Egyptě, Libyi, Mauritánii, Maroku, Nigérii a Tunisku či i na ochranu dětí migrujících bez doprovodu přes africké Mali.