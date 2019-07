Babiš s Hamáčkem nemohou vyřešit jmenování Šmardy ministrem kultury. Znovu se vydají za prezidentem

Předsednictvo ČSSD se v pondělí usneslo, že strana zůstane ve vládě, jen pokud spor o ministra kultury nebude zvláštně zpomalen (nyní byl uveden termín až do 1. srpna). Vedení sociálních demokratů zároveň trvá na tom, aby do funkce byl jmenován jejich místopředseda Michal Šmarda, ten se však podle Zemana s kulturou nikdy neseznámil.

Dnes Jan Hamáček na schůzce Andreje Babiše seznámil s výsledky pondělního zasedání předsednictva ČSSD.

„Pana premiéra jsem seznámil se závěry předsednictva. Společně požádáme o schůzku u pana prezidenta,“ řekl Hamáček v krátkém komentáři ve Strakově akademii.

Andrej Babiš uvedl, že schůzka by se mohla uskutečnit příští týden.

Prezident Miloš Zeman po dlouhých měsících váhání a odmítání 12. července oznámil, že nakonec vyhoví ČSSD a odvolá ministra kultury Antonína Staňka. Prezident by tak měl odvolat ministra k 31. červenci 2019. I když v dané věci Zeman konečně souhlasil, o jmenování Michala Šmardy ministrem kultury na žádost strany neuvažuje.

Místopředseda ČSSD Michal Šmarda prohlásil, že by předsednictvo mohlo šéfa strany vybavit silným mandátem. Hamáček by tak získal pravomoc přijmout jakékoliv rozhodnutí o budoucnosti ČSSD, včetně odchodu z vlády. O možných demisích ministrů by pak mohl sám rozhodnout.

V případě, že jednání o výměně ministra selžou, může Hamáček vypovědět ANO koaliční smlouvu.

„Předsednictvo ČSSD konstatuje, že Antonín Staněk má být odvolán z pozice ministra kultury Vlády České republiky. Plně podporuje nominaci Michala Šmardy na funkci ministra kultury Vlády České republiky. Vyzývá předsedu vlády, aby v souladu se svými ústavními právy a koaliční smlouvou zajistil respektování nominace ČSSD na post ministra kultury,“ stojí v usnesení. Není však žádným tajemstvím, že český prezident Miloš Zeman Šmardu na daném postu vidět nechce.