Filip razantně zkritizoval českou diplomacii. Dokonce poslal všechny na kurzy… studovat

Dotyčný na svém Facebooku sdílel příspěvek s obsáhlým komentářem, v němž prezentuje své stanovisko na danou věc, a to pomocí několika příkladů.

V několika úvodních větách se Vojtěch Filip otevřeně pouští do pražského primátora Zdeňka Hřiba. V jeho kritice zaznělo i strategické doporučení.

„Velvyslanec ČLR vyzval slušným dopisem pražského primátora Zdeňka Hřiba a vedení hlavního města k tomu, aby nepoškozovali čínsko-české vztahy. Opravdu se není co divit po sexuálním výletu českých Pirátů na Tchaj-wan. Současné pražské koalici by zajisté prospěly kurzy diplomacie. Zdeněk Hřib se totiž chová jako malé rozmazlené dítě, které může vše, nač si vzpomene,“ neskrývá své rozhořčení lídr komunistů.

Stejně jako prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, který se vyjádřil ke kauze jen o den dříve, se i Filip domnívá, že by zmiňovaný primátor rozhodně neměl urážet partnery ČR a poškozovat zájmy země. A už vůbec, podle šéfa komunistů, vedení nepřísluší, aby označovalo Čínu za nespolehlivého obchodního partnera.

„Třeba by bylo dobré, aby se na výsledek své cesty zeptal těch, kteří s podniky v Číně obchodují, asi by se divil. Svým chováním jednoznačně narušuje naše vztahy s ČLR, které jsou na velmi dobré úrovni. Zároveň tím ohrožuje obchodní vztahy mnoha českých firem, které již úspěšně pronikly na čínský trh nebo se o to v současné době pokouší,“ poznamenal poslanec.

Filip neskrýval ani své pesimistické stanovisko ohledně toho, že se do situace zapojila i hlava českého MZV, Tomáš Petříček. Podle jeho slov totiž mnozí o schopnostech ministra vést českou diplomacii velmi pochybují.

„Tomáš Petříček rozhodně nepatří mezi profesionální diplomaty, které by partneři v zahraničí akceptovali, a zřejmě nikdy patřit nebude. Navíc dělá jednu chybu za druhou. Například nedávno napsal našemu velvyslanci v Hanoji, že Vietnam pro nás není prioritou. To vše poté, co se předsedové vlád ČR a VSR dvakrát za sebou setkali a potvrdili si dlouhodobě výhodné vztahy. Věřte mi, že jsem se při červnové návštěvě Vietnamu necítil nejlépe, poté, co jsem se tuto informaci dozvěděl. Nejen já osobně považuji Vietnam za jednoho ze strategických partnerů. Mohu připomenout návštěvy prezidentů Klause a Zemana a dalších. Pan ministr má ale asi jiný názor. Co jsou tedy Vaše priority, pane ministře? Kdy nám je konečně představíte? Asi nikdy,“ uzavřel svůj příspěvek o zahraniční politice, kterou považuje za ostudnou, jak vyplývá z názvu jeho komentáře.

„No jó, někde si otevřel pusu na vaše rudé bratry. S Čínou bychom primárně žádné vztahy mít neměli, tato země neustále porušuje lidská práva, což je v dnešní době nepřípustné. Je to jako snažit se budovat si dobré vztahy s KLDR,“ napsal uživatel Jiří Krausik Kraus.

Další lidé však neskrývali svou touhu po odvolání ministra, přičemž to dávali najevo ne moc diplomatickým způsobem.

„Petříček je hnůj, stejně jako všechno ostatní, co vzešlo z ČSSD (snad mimo pana Staňka?) a už dávno by měl být za své protistátní činy (a tudíž činy ve prospěch cizí mocnosti) odvolán, souzen a odsouzen!!!“ uvedl Jaromír Pavlíček.

Co předcházelo svízelné situaci s Čínou?

Tomáš Petříček (ČSSD) včera na svém Twitteru informoval o tom, že je připraven setkat se s velvyslancem Číny. Zapříčinily to výroky z čínského rezortu zahraničí, které se týkaly vedení pražského magistrátu.

Vzhledem k aktuálnímu vývoji se chci v nejbližším možném termínu setkat s čínským velvyslancem v ČR. Považuji za nešťastné, že by politika měla zasahovat do kultury. Česká vláda nemá možnost ovlivňovat kroky demokraticky volené samosprávy. Veřím, že tomu rozumí i čínská strana. — Tomáš Petříček (@TPetricek) 18. července 2019

​Jde o to, že Ministerstvu zahraničních věcí Číny se nelíbí pozice pražského primátora Zdeňka Hřiba vůči tématům, které se týkají suverenity ČLR a klíčových zájmů, včetně otázek ohledně Tchaj-wanu nebo Tibetu. Podle mluvčího rezortu Kenga Šuanga aktivita pražského primátora významně podkopala čínsko-české vztahy a dotkla se citů čínského lidu.

Keng Šuang během tiskové konference odpovídal na otázku, zda může potvrdit, že Čína přijala opatření v souvislosti s protičínskými akcemi pražského magistrátu a primátora. Odpověděl, že tyto kroky pražského vedení podkopaly dobrou atmosféru vzájemných výměn a spolupráce. Čínský mluvčí varoval, že těmito kroky mohou pražské úřady „případně poškodit své vlastní zájmy“.

Námitky vůči pražské radnici a jejímu primátorovi neupřesnil, ale pravděpodobně takto reagoval na záměr pražské radnice odstranit ze smlouvy o partnerství s Pekingem článek, který obsahuje souhlas s politikou jedné Číny a neuznává nezávislost Tchaj-wanu. Podle vedení města je tento článek ve smlouvě zbytečný.

Jednání pražského magistrátu o změně tzv. sesterské smlouvy s Čínou není jediným krokem správy Prahy, který se týká čínsko-českých vztahů. Praha se v březnu opět rozhodla, že na budovu magistrátu vyvěsí tibetskou vlajku. Kromě toho pražský primátor, další zvolení představitelé hlavního města a senátoři přijali na Staroměstské radnici předsedu tibetské exilové vlády Lobsanga Sangaye s delegací.

Jako odpověď na takovou aktivitu pražského vedení Čína zrušila vystoupení českých kulturních institucí, jejichž název je spojen s Prahou.