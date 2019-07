The Times: Merkelová varovala Rusko, aby nezasahovalo do evropské politiky

Německá kancléřka Angela Merkelová odmítla na každoroční tiskové konferenci sdělit podrobnosti o svém zdravotním stavu, píše The Times. Místo toho politička mluvila o tom, že by Rusko nemělo podporovat evropské populistické strany, jelikož tím zasahuje do evropské politiky.

Tento výrok Merkelové se v poslední době stal v pořadí již druhým projevem „neshod“ v rusko-německých vztazích. Dříve se totiž kriticky vyjádřila ke stavbě plynovodu Nord Stream 2 bývalá ministryně obrany SRN a nová šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Uvádí se, že kancléřka SRN Angela Merkelová odmítla během každoroční letní tiskové konference sdělit podrobnosti o svém zdravotním stavu, píše The Times. List v této souvislosti připomíná, že německá kancléřka dříve zažila celkem tři záchvaty neovladatelného třesu.

„Sama se velice zajímám o vlastní zdraví. Doufám, že se mi po mém odchodu z funkce podaří žít jiný život. A chtěla bych ho žít v dobrém zdravotním stavu,“ prohlásila Merkelová.

Mimo to německá kancléřka při svém proslovu varovala ruského prezidenta Vladimira Putina. Na jeho adresu vzkázala, že by Rusko nemělo zasahovat do evropské politiky a podporovat takové strany jako je italská Liga. V reakci na otázku týkající se zvěstí o pokusech Moskvy sponzorovat stranu Mattea Salviniho, Merkelová poznamenala, že by chtěla počkat na důkladné vyšetření.

„Byla jsem a zůstala jsem zastánkyní dobrých vztahů s Ruskem. Nicméně všichni, kteří si přejí takové vztahy, musí uznat realitu, která se často liší od toho, co si kdo přeje,“ řekla Merkelová.

List dále píše, že kritika ze strany Merkelové byla v poslední době již druhým signálem o jistých neshodách v rusko-německých vztazích. Bývalá německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová totiž již dříve prohlásila, že projekt Nord Stream 2 by mohl učinit Evropu příliš závislou na ruské energii.

Podle údajů The Times Německo ze dvou prvních potrubí plynovodu Nord Stream ročně obdrží asi 55 miliard kubíků plynu. Nord Stream 2 dokáže toto číslo zdvojnásobit. Proti tomu však vystupují téměř všichni sousedé a spojenci SRN.