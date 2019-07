Velká krize v NATO: Zdroje deníku Times o následcích tureckého nákupu systému S-400

Zdroje z těch nejvyšších mocenských kruhů deníku The Times prozradily, že tyto bezprecedentní spory ve vztazích mezi USA a Tureckem ohledně nákupu ruských zbraní způsobily největší krizi v NATO za poslední desetiletí.

Deník připomíná, že se vztahy mezi oběma státy zhoršily ještě více poté, co Trumpova administrativa zrušila prodej nejmodernějších amerických stíhaček F-35 v reakci na rozhodnutí prezidenta Erdogana koupit ruský systém protivzdušné obrany S-400, který je prý neslučitelný se zbraněmi NATO. Pentagon vysvětlil, že vyloučení Turecka z mnohamiliardového projektu rozmístění amerických stíhaček bylo nevyhnutelné, jelikož techničtí poradci z Ruska, kteří mají pět let pomáhat s provozem S-400, mohou získat informace o tajné technice maskování F-35.

Britský deník také připomíná, že na základě rozhodnutí Ankary a Washingtonu, už Turecko nebude plnohodnotným členem systému protiraketové obrany NATO, a to poté, co zařadí do výzbroje ruské systémy, jejichž část již byla dodána. Obrana NATO přitom hraje klíčovou úlohu v zadržování ruské vojenské agrese proti této organizaci.

„USA udělaly dobře, když zrušily prodej F-35 Turecku. Nicméně pro NATO to znamená, že vznikl reálný problém,“ podělil se s The Times o svůj názor generál Jack Keane, bývalý poradce Donalda Trumpa. Ten řekl, že nákup systémů S-400 je přímou provokací proti vnitřním stanovám Severoatlantické aliance, což je nepřípustné. Avšak, nehledě na nevídané napětí ve vztazích mezi dvěma státy, generál zdůraznil, že Turecko, jediná muslimská země v této organizaci, má pro ni stále hodnotu, a to jako „cesta na Blízký východ a do Asie“. Stejně tak dle něj Turecko „má ze strategického hlediska nejvýhodnější zeměpisnou polohu v Alianci“.

Eric Edelman, bývalý vysoce postavený zaměstnanec Pentagonu a bývalý velvyslanec v Turecku, předpokládá, že začínající vážná krize ve vztazích mezi USA a Tureckem bude „hluboká a dlouhá“. Bývalý diplomat poznamenal, že Turecko není již jistou dobu spolehlivým spojencem NATO, ale Aliance nemá nástroj na „vyloučení špatných spojenců“. Edelman upozornil také na to, že Turecko je významná země, která „může a musí být silným spojencem USA a NATO“.

Zdroj The Times z vysokých diplomatických kruhů také sdělil, že dohoda Erdogana s ruským prezidentem sehrála úlohu v Putinově plánu na podkopání NATO.

The Times píše, že turecký nákup S-400 a odmítnutí analogického systému Patriot vzbudilo pochybnosti ohledně pokračování vojenské spolupráce s tureckou stranou. I přesto, že úředníci z Pentagonu trvají na tom, že toto rozhodnutí neovlivní důležité strategické vztahy, vznikají otázky ohledně nadcházejících vojenských cvičení v tureckém vzdušném prostoru, a také ohledně použití NATO letecké základny Incirlik na jihu této země.

Pentagon již několik měsíců Turecko varoval před tím, že by je mohl vyloučit z projektu F-35, a to v případě, že koupí S-400. Avšak, jak se domnívá autor článku, Erdogan stále věřil, že je kvůli rozporuplným prohlášením Bílého domu bude moct jeho země stejně koupit. Čtyři již zaplacené stíhačky F-35 tak zůstanou v USA a zbývající objednávka 100 letounů byla zrušena. Všichni piloti a posádky, jež byli na školení na letecké základně v Arizoně, musí opustit USA do 31. července. Aliance bude zároveň nucena vydat 600 milionů dolarů na výrobu víc než 900 součástek pro F-35, jež předtím dodávalo Turecko.