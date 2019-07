Strany se připravují na volby do Sněmovny. Piráti ale na rozdíl od ODS do velké koalice nechtějí

Dne 26. června, kdy Poslanecká sněmovna hlasovala o vyslovení nedůvěry vládě, poslanec a předseda STAN Vít Rakušan vyzval předsedy opozičních stran k vytvoření předvolebního bloku demokratických stran. Mimořádnou schůzi, na které se hlasovalo o nedůvěře vládě, vyvolala pětice stran ve Sněmovně – ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN. Schůze byla pořádána kvůli unijním auditům na téma střet zájmů předsedy vlády Andreje Babiše a pro opozici opět skončila neúspěšným hlasováním. Dnes se k vytvoření vládní koalice vyjádřili Piráti a ODS.

Piráti vyloučili koalici s ODS, TOP 09 a lidovci

„K tomu, aby se Piráti účastnili velké koalice, není důvod především proto, že nadále chceme jít vlastní cestou. Ta je poctivá, stojí úsilí, hodně trpělivosti a práce, ale jak se ukazuje, funguje,“ vysvětlil médiím šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek.

„Širokou předvolební spolupráci se subjekty, které mají opačné hodnoty než my, jako jsou ODS, TOP 09 a lidovci, což jsou konzervativní strany s rezervovaným přístupem k transparenci, a zároveň také strany s některými podivnými osobnostmi, však mohu vyloučit. Vůbec o ní neuvažujeme,“ uvedl.

Michálek však nevyloučil spojení stran, které k sobě mají programově blízko: „S ohledem na navýšení volební klauzule u koalic je samozřejmě racionálním řešením společná kandidátka, při zvážení možného přelivu voličů v případě ztráty identity strany pak zase přichází v úvahu volební koalice.“

ODS uvažují o vládní koalici

„Je jasné, že v příštích sněmovních volbách se bude rozhodovat mezi třemi hlavními politickými silami – hnutím ANO, ODS a Piráty.“

Předseda ODS Petr Fiala chce před parlamentními volbami v roce 2021 jednat o spolupráci se stranami, které patří do konzervativně liberálního proudu. Ve volbách tak chtějí být politickou a mocenskou alternativou ANO. Fiala doufá, že se jim podaří výrazně předehnat Babišovou stranu.

„Chci sestavit vítězný tým, abychom porazili Andreje Babiše (ANO) ve volbách do Sněmovny 2021. Abychom mohli udělat nutné reformy: v boji s byrokracií, ve školství, v digitalizaci, v penzích, abychom snížili daně. Abychom konečně stavěli dálnice. Zkrátka: abychom překonali současnou bezobsažnou politiku, marketingové šílenství, vládní bezradnost a rozdávání a posunuli naši zemi mezi nejlepší na světě,“ prozradil plán předseda občanské demokracie.

O spolupráci plánuje Petr Fiala jednat s konzervativně liberálními stranami.

„Všechny formy spolupráce mají své klady i zápory. Budu jednat se stranami, které patří do konzervativně liberálního proudu. Budeme hledat, co nás spojuje, ne co nás rozděluje,“ řekl s tím, že všichni by měli dát stranou osobní animozity.

Je jasné, že liberální pravicová opozice dokáže čelit hnutí ANO pouze v případě, kdy spojí své síly. Proto poté, co schůze vyvolaná kvůli unijním auditům na téma střetu zájmů předsedy vlády Andreje Babiše skončila pro opozici neúspěšným hlasováním o nedůvěře, liberální pravice začala uvažovat, že do příštích sněmovních voleb půjde společně. Šéfové opozičních stran, ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, se tehdy shodli na tom, že by případná nová vláda měla sestávat z hnutí ANO, ale v novém kabinetu už by nechtěli vidět současného premiéra. Po 17hodinovém maratonu však dne 27. června vláda hlasování o nedůvěře nakonec ustála.