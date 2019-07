N-TV: Merkelová a Krampová-Karrenbauerová hodlají vyzbrojit Bundeswehr

Nová ministryně obrany SRN Annegret Krampová-Karrenbauerová obstála ve svém prvním projevu před vojáky, protože na to nebyla sama. Podpořila ji kancléřka Angela Merkelová, praví se na portálu německé televize N-TV. Političky tak společně sdělily Bundeswehru, že na potřeby armády bude vyčleněno víc prostředků, než se původně plánovalo.

Kancléřka SRN Angela Merkelová sdělila, že výdaje země na obranu budou navýšeny. Ke splnění svých úkolů totiž Bundeswehr potřebuje větší podporu, vybavení a vzdělání, prohlásila Merkelová na slavnostní ceremonii v Berlíně za přítomnosti 400 vojenských příslušníků, a také hlavy CDU a nové ministryně obrany Annegret Krampové-Karrenbauerové.

Uvádí se, že důvodem těchto oslav bylo složení přísahy. V den 75. výročí nepodařeného atentátu na Adolfa Hitlera slíbilo 400 rekrutů, že budou věrně sloužit Německu a odvážně hájit práva a svobody německého lidu. Televize vysvětluje, že dne 20. července 1944 byl na stejném místě zastřelen po atentátu na Hitlera vůdce odboje Claus Schenk, hrabě von Stauffenberg a tři další spiklenci.

„Musíme stále dokazovat, že jsme připraveni a schopni použít naše ozbrojené síly a ubránit se,“ řekla Merkelová. „Vděčíme za to našim vojákům. Vděčíme za to také našim partnerům z OSN, NATO a EU,“ zdůraznila kancléřka.

Nová ministryně obrany SRN se také obrátila na vojáky s proslovem a poděkovala jim za věrnou službu vlasti. Annegret Krampová-Karrenbauerová zároveň poznamenala, že samotná vděčnost nestačí, a že armáda potřebuje také podporu. Jako ministryně obrany tak vojákům slíbila, že se na ni mohou spolehnout.

Hlava CDU byla, stejně jako Merkelová, pro značné zvýšení výdajů na obranu. Annegret Krampová-Karrenbauerová poznamenala, že Německo jasně slíbilo NATO pokračování ve zvyšování vojenských výdajů na 2 % HDP, a to do roku 2024. I když tohoto cíle samozřejmě není možné dosáhnout hned, je zapotřebí „po této cestě dále pokračovat“.

Znamená to tedy dodatečné miliardové výdaje, poznamenala německá televize. Jenže na rok 2020 se plánuje obranný rozpočet ve výši pouhých 1, 37 % HDP, a do roku 2023 se má snížit na úroveň 1,25 %. Zvlášť nepříjemně se to projevuje na vztazích s USA: Americký prezident Donald Trump totiž stále žádá, aby Německo zvýšilo vojenské výdaje.

Annegret Krampová-Karrenbauerová připomněla, že dříve také kritizovala situaci, v níž musí být kvůli střednědobému finančnímu plánování obranný rozpočet v nejbližších letech snižován. Nyní hodlá hájit svůj postoj již ve vládě.

Vyslovila se rovněž proti jakýmkoli pochybnostem ohledně spolehlivosti transatlantické obranné aliance a USA. „NATO zůstává základním kamenem naší bezpečnostní struktury,“ zdůraznila Krampová-Karrenbauerová. Evropské armády je potřeba posílit, myslí si. Bylo by však nerealistické předpokládat, že evropská iniciativa dokáže nahradit NATO. O této variantě se, z jejího hlediska, ani nemá uvažovat, uvádí na závěr německá televize N-TV.