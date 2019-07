Odborník z The National Interest vysvětlil, proč USA už dále nepotřebují Blízký východ

Strategie USA na Blízkém východě, jejíž základ tvořily početné nesmyslné války, byla vyčerpána a měla by se změnit. O tom je přesvědčen komentátor The National Interest George Seay. Podle něj USA už dále nepotřebují dodávky ropy z regionu. Z toho vyplývá, že by regionální problémy nyní měli překonávat místní hráči, nikoli Washington.