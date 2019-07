Hamáček odmítá řídit kulturu. Scénář Pocheho opakovat nebude

Ministr kultury ČR Antonín Staněk má byt odvolán koncem července. Prezident Miloš Zeman ale neupřesnil, jestli na jeho místo jmenuje sociálnědemokratického kandidáta Michala Šmardu. Předseda ČSSD Jan Hamáček pevně drží kandidaturu Šmardy a odmítá opakování loňského scénáře z ministerstva zahraničí, kdy několik měsíců řídil resort on sám.

O jmenování Michala Šmardy ministrem kultury se spolu dohodli premiér Andrej Babiš a předseda ČSSD Jan Hamáček. Prezident Zeman má však k němu výhrady. Pokud by Zeman nejmenoval Šmardu k 1. srpnu, měl by dočasně pověřit řízením ministerstva jiného člena vlády.

Hamáček v čele ministerstva zahraničí

Česká média připomínají podobnou situaci, k níž došlo v květnu minulého roku. V té době předsednictvo ČSSD schválilo politika Miroslava Pocheho jako kandidáta do funkce ministra zahraničních věcí ČR. Proti jeho kandidatuře se však postavil prezident Miloš Zeman. Když druhá vláda Andreje Babiše byla jmenována do funkce, řízením Ministerstva zahraničních věcí ČR byl pověřen předseda ČSSD Jan Hamáček, který zároveň byl pověřen k výkonu funkce ministra vnitra. Hamáček jej pak na MZV ČR zaměstnal jako politického tajemníka. V říjnu 2018 byl nakonec novým ministrem zahraničních věcí ČR jmenován Tomáš Petříček.

Tentokrát Hamáček takový scénář vyloučil.

„Ministerstvo zahraničí, to byla velmi specifická věc, na které stála ve svém počátku vláda. Rozhodně se to nechystáme opakovat. My jsme jasně řekli, kdo je naším kandidátem, premiér podle koaliční smlouvy navrhl odvolání pana Staňka i jmenování pana Šmardy. Ten dokument leží na Pražském hradě, žádné další jméno na stole není,“ uvedl Hamáček.

Řešení situace se blíží

Ve středu 24. července se uskuteční schůzka prezidenta Zemana s premiérem Andrejem Babišem, a Hamáček věří tomu, že tato schůzka přinese řešení situace kolem výměny ministra kultury.

„Věřím, že to nějaký posun přinese. Ta věc se táhne příliš dlouho, usnesení předsednictva je jasné. Pan premiér navrhl odvolání pana ministra Staňka a jmenování pana Šmardy. Soc. dem. jasně deklarovala, kdo má být ministrem kultury,“ řekl novinářům Hamáček před začátkem dnešního jednání vlády.

V případě, že jednání o výměně ministra selžou, může Hamáček vypovědět ANO koaliční smlouvu.

„Předsednictvo ČSSD konstatuje, že Antonín Staněk má být odvolán z pozice ministra kultury Vlády České republiky. Plně podporuje nominaci Michala Šmardy na funkci ministra kultury Vlády České republiky. Vyzývá předsedu vlády, aby v souladu se svými ústavními právy a koaliční smlouvou zajistil respektování nominace ČSSD na post ministra kultury,“ stojí v usnesení.

Není však žádným tajemstvím, že český prezident Miloš Zeman Šmardu na daném postu vidět nechce.