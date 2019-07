Kauza Staněk: Babiš a Hamáček tají výsledek své schůzky. Ministerské křeslo bude dva týdny pusté. Aktualizováno

Podle portálu Novinky.cz, po ukončení setkání Babiš a Hamáček novinářům neuvedli, o čem se domluvili. Následovat bude jednání grémia ČSSD o tom, jak dále postupovat.

Po jednání v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem premiér Andrej Babiš potvrdil, že k 31. červenci bude odvolán ministr kultury Antonín Staněk. O nominaci nové osoby na tento post prezident rozhodne přibližně v polovině srpna. O tom informoval Babiš na svém Twitteru.

Pan prezident potvrdil, že k 31.7. 2019 odvolá na základě mé žádosti ministra kultury @StanekAntonin a o nominaci @CSSD na post ministra kultury rozhodne přibližně v polovině srpna. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 24. července 2019

​„Do té doby nikdo pověřen nebude, o své úseky se budou starat náměstci a vše se následně vyřeší. Pokud nebude ministr cirka po dobu dvou týdnů, chod ministerstva to neohrozí. Stejně v tu dobu budou vládní prázdniny, takže vláda ani nebude zasedat,“ prohlásil premiér pro Lidové noviny nehledě na to, že podle dosavadních zvyklostí by měl být řízením resortu pověřen premiér nebo předseda strany, které ministerstvo v danou chvíli patří.

ČSSD na post ministra kultury prosazuje svého místopředsedu Michala Šmardu. Strana podle slov jejího předsedy Hamáčka odmítá jiného kandidáta a nebude souhlasit, aby řízením rezortu kultury byl dočasně pověřen jiný ministr sociální demokracie.

Sociální demokraté opakovaně uváděli, že pokud nebudou mít možnost rozhodovat o tom, jací ministři budou obsazováni na jejich ministerstva, nemá smysl, aby byli ve vládě.

Premiér navrhl odvolání stávajícího ministra Staňka již v na konci května. Prezident v minulosti opakovaně zpochybňoval kompetentnost Michala Šmardy pro tento ministerský post.

Česká média uvádějí, že situace s odvoláním ministra Staňka je nejdéle trvajícím případem, kdy prezident odmítal vyjít vstříc premiérovi a provést navrhované změny ve vládě. Neochota odvolat ministra je jedním z bodů ústavní žaloby na Miloše Zemana, kterou ve středu schválil Senát. Prezident podle senátorů porušuje svými kroky Ústavu.

Prezident Zeman v minulosti říkal, že Staněk na ministerstvu kultury odhalil korupci a za to by neměl být odvoláván. V souvislosti s případem došlo již k několika kolům jednání mezi premiérem, předsedou ČSSD a prezidentem.