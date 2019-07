Pospíšil zažertoval o vládní krizi a předpověděl, kdy Česko získá nového ministra kultury

Tak si to shrňme: Miloš Zeman chce o novém ministrovi kultury rozhodnout do poloviny srpna, podle Andreje Babiše snad bude jasno do 26. srpna, ČSSD dál dělá mrtvého brouka. To vypadá, že nového ministra kultury dostaneme od těchto pánů pod stromeček na Vánoce...