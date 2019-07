SPD: Čaputová naplňuje agendu George Sorose na podporu masové imigrace a rozbití Visegrádské čtyřky

V příspěvku se šéf SPD pozastavil na rozhovoru Zuzany Čaputové pro francouzský středolevicový večerník Le Monde. Tomio Okamura napsal, že slovenská prezidentka podpořila přerozdělování uprchlíků a podpořila „evropskou jednotu“ a „právní stát“. Rovněž politik tvrdí, že pojem „právní stát“ je nový nástroj Bruselu, jak si podřídit státy Evropské unie, a „evropská jednota“ je požadavek na vytvoření evropského superstátu.

„Musíme být mezi zeměmi, které hledají řešení (migrace), i když do naší země uprchlíci nesměřují. Je pravda, že v našem regionu je to citlivé téma, protože nejsme uvyklí na rozdílnosti, jiné kultury, jiné lidi,“ uvádí slova slovenské prezidentky a tím, že podle ní je třeba na jedné straně respektovat obavy lidí a brát na ně ohled, ale zároveň se podílet na hledání řešení, jako je posílení hranic, rozdělování uprchlíků, které bude fungovat, a řešení příčin, nikoli důsledky migrace.

„Čaputová to dělá velmi chytře – mezi rozumné návrhy na posílení hranic a řešení příčin migrace přimíchá i nepřijatelné přerozdělování uprchlíků,“ dodává.

Okamura dále zavzpomínal i to, že Čaputová otevřené podporuje „likvidaci tradiční rodiny, likvidaci tradičních hodnot a likvidaci suverénních států“. „Je to politik podporující unifikaci Evropy do jednotného státu EU. Čaputová pracovala v neziskovce, která dostávala peníze od Sorosova Open Society Fund“. Na daný fakt poukázal v minulosti i bývalý kandidát na slovenského prezidenta Martin Daňo. Také maďarské provládní média nazvali Čaputovu Sorosovou agentkou. Na návštěvě Maďarska slovenská prezidentka své napojení na amerického finančníka George Sorose oficiálně odmítla.

Čaputová také v rozhovoru podpořila Evropskou unie v tažení proti Polsku a Maďarsku, „která si jako záminku a klacek na ně vzala, že tyto země porušují principy právního státu“. Politik tak poukázal na rozporuplnost vzhledu hnutí SPD a slovenské prezidentky, která podporuje „brežněvovské omezení suverenity“.