Daily Telegraph: „supertiché“ ponorky Moskvy znepokojily Londýn

Novinové zdroje předpokládají, že tyto ponorky sledují pohyb Britského královského námořnictva a odposlouchávají telekomunikační kabely nacházející se na mořském dně.

Ve Spojeném království se obávají, že v jeho teritoriálních vodách „nenápadně“ působí nový druh „supertichých“ ruských ponorek. Novinám The Daily Telegraph to sdělily zdroje na ministerstvu obrany.

Noviny vysvětlují, že jde o submariny projektu 636.3 Varšavjanka. Ruské vojenské námořnictvo už má ve výzbroji šest ponorek tohoto typu a chce uvést do provozu stejný počet do konce tohoto roku.

V Londýně se domnívají, že tyto ruské ponorky „ohrožují bezpečnost“ Velké Británie. Údajně „tajně“ sledují pohyb britské flotily v Severním Atlantiku a odposlouchávají kabely umístěné na mořském dně.

Podle novinových údajů letadlová loď Královna Alžběta a britské ponorky vybavené jadernými zbraněmi mohou být zranitelné vůči ruským submarinám, neboť ty mají technologii nenápadnosti, zvýšený bojový dosah a schopnost zasáhnout cíle na hladině, pod vodou i na zemi.

„První mořský lord nutně musí bojovat pod vodou. Musíme se zlepšit v tom, co děláme,“ řekl vysocepostavený vojenský představitel novinám The Daily Telegraph. Dodal, že za posledních 15 až 20 let Rusko výrazně zvýšilo výdaje na výzkum a vývoj „ultratichých“ ponorek a nyní „z toho těží“.

V posledních měsících se k evropským břehům přibližovala minimálně jedna tichá a velmi dobře manévrovatelná ponorka. Podle The Daily Telegraph testovala, jak snadné je sledovat její pohyb.

Podle novin se tato „hrozba“ podobá obsahu filmu z roku 1990 Hon na ponorku, který vypovídá o nejnovější a nejmodernější ruské ponorce, která, jak se obávají hrdinové filmu, by mohla zaútočit na Ameriku.

Varování před činností ruských ponorek zaznělo na pozadí jmenování Tonyho Radakina novým velitelem Královského námořnictva. V nedávném článku admirál slíbil, že obnoví loďstvo a učiní více pro splnění výzvy moderního „měnícího se světa, kde je větší konkurence a vyšší riziko mezistátního konfliktu,“ upozorňuje Daily Telegraph.