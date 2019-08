Opozice se vyjádřila k hádkám o peníze mezi ANO a ČSSD. Prý jde o rozpočtový Armageddon

Ve svém nedělním příspěvku dělá premiér Andrej Babiš ze svých koaličních partnerů hlupáky, jelikož ti žádají o velké navýšení státního rozpočtu pro svá ministerstva. A tenhle rozpor mezi ANO a ČSSD už zaujal i opoziční politiky.

Místopředseda sněmovního rozpočtového výboru a poslanec Jan Skopeček za ODS přirovnal požadavky sociálních demokratů ke sci-fi: „Jan Hamáček a celá ČSSD žijí podle obsahu dopisu adresovanému premiérovi v nějakém podivném rozpočtovém science fiction, ve kterém lze donekonečna utrácet peníze, které nejsou,“ napsal Novinkám.

„Ideální rozpočet podle ČSSD by musel znamenat rozpočtový a daňový Armageddon, který opravdu není v zájmu České republiky,“ řekl Skopeček a podivil se, že ani plánované navýšení výdajů oproti letošku o více jak 90 miliard korun ČSSD nestačí.

Zároveň by vláda podle politika měla předkládat rozpočty vyrovnané: „To bychom ale nesměli mít na ministerstvu financí nemehla z hnutí ANO, která nejsou přes slušný ekonomický růst a rekordně nízkou nezaměstnanost schopna už roky předložit vyrovnaný rozpočet,“ zmínil Skopeček.

Šéf ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček poslal dříve dopis premiéru Andreji Babišovi, v něm ho varuje, na co všechno budou chybět peníze, pokud státní rozpočet pro ministerstva sociálních demokratů nebude navýšen právě o 20 miliard korun.

„Byl jsem u vzniku mnoha, mnoha státních rozpočtů, ať už jako předseda strany, předseda rozpočtového výboru, nebo ministr financí. Pamatuji si velmi ostré diskuse, celoroční jednání, složité kompromisy. Ale nemohu si vzpomenout, že by si přední vládní činitelé v té věci dopisovali,“ komentoval věc šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Dodal také, že rozpočet už jen tak, jak je sestaven, je typický přerozdělovací a socialistický, který pokračuje v trendu vlád ČSSD a ANO a kašle na budoucnost a snaží se dělat jen okamžitý marketing. „Na to v budoucnu všichni těžce doplatí,“ uvedl.

Šarvátky o peníze mezi ANO a ČSSD komentoval další z místopředsedů rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík (Piráti). „Nemá to věcnou podstatu. Možná jim trochu Andrej Babiš vrací, že na něj byli oškliví kvůli ministerstvu kultury,“ připomněl politik kauzu kolem výměny ministra kultury.

Ultimátum ČSSD

Odkud vezmeme peníze?

Minulý týden ČSSD znovu vyhlásilo ultimátum. Ministerstvo vnitra v rozpočtu na příští rok tak požaduje o 5 až 6 miliard víc, ministerstvo práce a sociálních věcí o 11 miliard, ministerstva zahraničních věcí i zemědělství postrádají shodně 1,5 miliardy a ministerstvo kultury - přes 700 milionů. Jde tak o 19,7 až 20,7 miliard korun českých. Pokud požadavky nebudou splněny, ČSSD bude připraveno vládu opustit

Ministryně financí Alena Schillerová k tomu uvedla, že je ochotna s ČSSD jednat, ale od ministryně práce Jany Maláčové chce nejprve podrobný rozpis, na co vlastně miliardy potřebuje.

V nedělním příspěvku Andrej Babiš upozornil na to, že ČSSD by měli zároveň předložit způsoby, jak peníze k navýšení rozpočtu získat. V dopisu, který se dnes objevil v mediích, šéf sociálních demokratů navrhl zavést bankovní daně. Podle Hamáčka by její zavedení přineslo do státní kasy 14 miliard. Také zopakoval nápad, aby si podnikatelé mohli dávat do nákladů automobily jen do maximální hodnoty 900 tisíc korun. To by podle politika přineslo další 2,5 miliardy korun.

Rozpočet musí vláda schválit a poslat do Sněmovny do konce září.