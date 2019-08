The Independent: Západ Turecko odepsal a Rusko toho využilo

Na sbližování Moskvy a Ankary není nic divného, soudí mezinárodní zpravodaj listu The Independent Borzou Daragahi. V Turecku převládá názor, že Západ ho zradil, protože nepočítal s jeho zájmy ani s jeho snahou zapojit se do EU. Nahrává to Rusku, které prosazuje vlastní zájmy v tomto regionu, píše novinář.