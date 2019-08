NI: Trump riskuje, že obchodní válka s Čínou způsobí v USA novou Velkou depresi

Vyhrocením obchodní války s Čínou zasazuje Trump ekonomice USA těžké rány, z nichž se jen těžce uzdraví a které mohou vyvolat v zemi novou Velkou depresi, píše The National Interest. Podle názoru časopisu hodlají USA, stejně jako v roce 1929, vsadit po 90 letech na toxickou směs z nacionalismu a cel, která již těžce zasáhla americké farmáře.

Existuje staré pořekadlo, že válku je snadné rozpoutat, ale obtížné ukončit. Prezident Donald Trump to může pocítit na vlastní kůži. Jeho slib ohledně zvýšení cla na čínské zboží o 300 miliard ještě víc vyhrotil konflikt s Pekingem. Čína na to reagovala snížením kursu jüanu a také nařídila společnostem věnujícím se státním nákupům, aby zrušily dovoz americké zemědělské produkce. A pak označil americký ministr financí Steven Mnuchin Čínu za „měnového manipulátora“, což neodpovídá skutečnosti, píše The National Interest.

„Jak může něco z toho přispět k opětovnému vytvoření veliké Ameriky?“ ptá se časopis.

Z Trumpových výroků vyplývá, že dokáže nakonec zbořit Velkou zeď čínského odporu americkému importu. „Ale místo toho, aby získal nadvládu, zasazuje Trump vyhrocením konfliktu sám sobě ekonomické rány, z nichž se jen těžko uzdraví. Jeho závislost na celní zbrani může ohrozit celou ekonomiku,“ domnívá se časopis.

„Krátkozraké impulsy Trumpa“ mohou skutečně udělat z Číny místo strategického soupeře opravdového nepřítele. „Jenže několik desetiletí po skončení první studené války nepotřebuje Amerika druhou. Zcela naopak. Ekonomický konflikt s Čínou, nemluvě o vojenském, je neslučitelný s opravdovými národními zájmy USA,“ zdůrazňuje The National Interest.

USA již zažily podobnou situaci. Nebezpečné následky jedovaté směsi nacionalismu a cel jsou hlavní lekcí z třicátých let minulého století a určitě není dobré to opakovat. Po burzovním krachu v říjnu 1929 byly zvýšeny tarify, což mělo podpořit americké farmáře, ale pouze to zhoršilo celkovou situaci. USA pak podnikly řadu opatření v duchu „přiveď na mizinu souseda“, zejména se pokusily o devalvaci měny po celém světě.

Trump předstihl své předchůdce pouze v jednom: zavádí cla v situaci prosperující americké ekonomiky. Jeho počínání se zakládá, soudě podle všeho, na primitivní víře, že dokáže mlátit spojence a odpůrce USA svými tarify, dokud se nepokoří. Zřejmě si také myslí, že nepotřebuje rady žádných svých poradců, kromě Petera Navarra, merkantilisty a autora excentrického traktátu pod názvem Smrt z Číny: tváří v tvář drakovi. Globální výzva k akci.

Navarro považuje obchod s Čínou za hru, v níž může být pouze jeden vítěz, a píše o Pekingu v teologickém duchu: pojednává o jeho „sedmi smrtelných hříších“. „Jestli nás dokáže někdo zatáhnout do nové světové deprese….tak je to Navarro,“ píše The National Interest.

Myšlenka, která zřejmě tvoří základ Trumpovy strategie, spočívá v tom, že Amerika prý může beztrestně působit na celém světě. Ale výsledky této politiky jsou v nejlepším případě skrovné. Trumpovi se nepodařilo přinutit Kongres, aby schválil novou obchodní transakci s Kanadou a Mexikem. Vyslovuje rovněž hrozby ohledně obchodních vztahů s Japonskem a Evropou.

Co je ale nejdůležitější, uvízl v konfrontaci s Čínou, která s potěšením pozoruje, jak americký prezident zasazuje jednu ránu za druhou americké ekonomice, zejména americkým farmářům, jejichž značná část tvoří jeho politickou základnu.

Díky rozmarům americké politiky může Peking zahájit stálý dovoz zemědělské produkce z jiných zemí, například z Ruska. Již zvýšil objem dovozu ruské pšenice a sójových bobů. „Trump počítal s tím, že Čína nebude chtít zpomalit tempa ekonomického růstu, avšak podcenil národní hrdost této země. Čína, která si výborně pamatuje, jak jí v 19. století vládly cizí mocnosti, sotva požádá o milost,“ je přesvědčen The National Interest.