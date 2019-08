Němci musí být vděční Rusům, protože bez nich by nedošlo ke sjednocení Německa. Řekl to místopředseda Německého spolkového sněmu (DBT) Wolfgang Kubicki v interview pro televizní stanici ZDF.

Politik tak okomentoval nedávné výroky v pořadu Politbarometer, kde zaznělo, že ve východním Německu je většina lidí pro zmírnění protiruských sankcí, zatímco v západním je to kolem 30 procent.

Kromě toho Rusové dokázali zabránit střelbě a vraždám během procesu sjednocování východního a západního Německa. „Proto lidé chápou, že za to, co se stalo v Německu, musí děkovat Rusům,“ prohlásil Kubicki a dodal, že Moskva a Berlín by měly dosáhnout vzájemného porozumění prostřednictvím dialogu.

Podle jeho slov obyvatelé východní části země více sympatizují s Moskvou kromě jiného i díky emocionální stránce problému.

„V té době se Němci seznámili s mnoha Rusy a vytvořili si k nim vztah. Na rozdíl od těch, kteří bydleli na západě (ti byli jaksi stranou všeho), chápali, jakou škodu způsobilo Německo Rusku jak během první, tak i během druhé světové války,“ řekl místopředseda Spolkového sněmu.

Dodal, že nyní by Moskva a Berlín měly dosáhnout vzájemného porozumění.

Přání sblížit se s Moskvou

V červenci noviny Der Tagesspiegel uvedly výsledky průzkumu, podle nichž 72 procent obyvatel východního Německa by se chtělo sblížit s Ruskem, zatímco v západní části země je takových lidí 54 procent. Kromě toho se ukázalo, že východní Němci jsou více nespokojení se sankční politikou vůči Rusku.

Sjednocení Německa

Ke sjednocení Německa došlo 3. října 1990. Následkem toho NDR, která patřila do socialistického tábora, a Západní Berlín se staly součástí SRN. Dosud však obyvatele východní a západní části země neoficiálně nazývají „Ossi“ a „Wessi“, především kvůli některým rozdílům v mentalitě. V listopadu tohoto roku uplyne 30 let ode dne pádu Berlínské zdi, což fakticky znamenalo sjednocení Německa.