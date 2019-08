„Sovětský svaz měl 350 tisíc vojáků na území NDR a Moskva jednala jen o tom, jak má vrátit tyto vojáky domů. Ani o otázce NATO, ani o stažení západních vojenských jednotek se nejednalo patřičným způsobem. Je mi jasné, že Gorbačov nebyl velkým politikem. Sovětský svaz nám dovolil padnout – nedokázal nás udržet,“ zdůraznil Modrow.

Bývalý premiér také řekl, že vedení NDR koncem ledna 1990 po pádu berlínské zdi navrhovalo plán sjednocení státu po etapách během 5 až 6 let a stát by měl být v konečném důsledku vojensky neutrálním. Avšak poté, co kancléř SRN Helmut Kohl slíbil SSSR humanitární pomoc, bylo na tento návrh zapomenuto. „V dubnu roku 1990 Gorbačov prohlásil, že Německo zůstane raději ve Varšavské smlouvě a v NATO současně. Jak mohl mít podobné iluze? Ani si neuvědomoval, že Varšavská smlouva už neexistuje,“ podotkl Modrow.

Berlínská zeď

Berlínská zeď byla postavena 13. srpna roku 1961 a téměř 30 let rozdělovala Východní a Západní Berlín. Byla dlouhá 155 kilometrů, z nichž přes 40 kilometrů v hranicích města. V lednu až listopadu 1990 byly všechny pohraniční stavby zbourány. Jen úsek 1,3 kilometru dlouhý byl ponechán jako symbol studené války.

Hans Modrow byl posledním premiérem NDR a zastával tuto funkci v letech 1989 a 1990.

Proč Němci musí děkovat Rusům

Minulý týden místopředseda Německého spolkového sněmu (DBT) Wolfgang Kubicki prohlásil, že Němci musí být vděční Rusům, protože bez nich by nedošlo ke sjednocení Německa.

Politik tak okomentoval nedávné výroky v pořadu Politbarometer, kde zaznělo, že ve východním Německu je většina lidí pro zmírnění protiruských sankcí, zatímco v západním je to kolem 30 procent.

Kromě toho Rusové dokázali zabránit střelbě a vraždám během procesu sjednocování východního a západního Německa. „Proto lidé chápou, že za to, co se stalo v Německu, musí děkovat Rusům,“ prohlásil Kubicki a dodal, že Moskva a Berlín by měly dosáhnout vzájemného porozumění prostřednictvím dialogu.

Sjednocení Německa

Ke sjednocení Německa došlo 3. října 1990. Následkem toho NDR, která patřila do socialistického tábora, a Západní Berlín se staly součástí SRN. Dosud však obyvatele východní a západní části země neoficiálně nazývají „Ossi“ a „Wessi“, především kvůli některým rozdílům v mentalitě. V listopadu tohoto roku uplyne 30 let ode dne pádu Berlínské zdi, což fakticky znamenalo sjednocení Německa.