Babiš: Šmarda se svými mediálními výstupy stal pro účast ve vládě nepřijatelným

Premiér Babiš v rozhovoru sdělil, že ze své dovolené se určitě nevrátil proto, aby koaliční vláda se sociální demokracií skončila. Naopak se snaží dělat vše proto, aby vláda, která je dle něj úspěšná, i nadále pokračovala. Zároveň vyjádřil jisté zklamání, že média neustále předhazují pouze kauzu pana Šmardy.

„To, co je důležité, aby lidé věděli, je, že vláda pracuje, pracuje úspěšně, bojuje proti suchu, kůrovci, řešíme plno věcí, navyšujeme rozpočet a to všechno je zastíněno záležitostí s panem Šmardou. Já jsem jasně řekl před dovolenou, že to vyřeším a už nebudu čekat na řešení mezi panem prezidentem a panem Hamáčkem a že do toho zásadně říznu,“ oznámil.

Ohledně koaliční smlouvy, kterou ČSSD neustále předhazuje, premiér sdělil, že by si ČSSD měla vzpomenout na chování Bohuslava Sobotky, když odmítl nominovat paní Schillerovou na post ministryně financí. Tvrdí, že on koaliční dohodu respektoval a respektuje ji i nyní. Na účet Šmardy premiér řekl, že i když není ještě ve vládě, už podniká jisté kroky, aby ji rozvrátil.

„Kritizuje paní Schillerovou, že je Kalousek v sukních, kritizuje mě, kritizuje hnutí ANO, byl vždycky proti vstupu do vlády. Tak nechápu, proč tam chce. Jsem přesvědčen, že ten člověk ve vládě bude tu vládu jen rozvracet,“ vyjádřil svůj názor Babiš.

Post ministra kultury sice premiér s žádným konkrétním jménem spojený nemá, sdělil však, jaké vlastnosti by měla tato osoba splňovat. Dle Babiše by to měl být člověk, který ovládá alespoň jeden cizí jazyk, díky kterému by byl schopen kulturu reprezentovat i v zahraničí, měl by mít vzdělání a také jisté znalosti. Současně dodal, že návrh sociálních demokratů respektoval, zásadní změna však přišla po vyjádření pana Šmardy. V tuto chvíli však není možné v dané kauze pokračovat, sdělil premiér a dodal, že „pokud pan Šmarda chce sociální demokracii pomoci, tak nechť se vzdá kandidatury a ať ČSSD přijde s jiným jménem a projedná to se mnou podle koaliční smlouvy“.

V neposlední řadě zdůraznil, že ústava porušena nebyla ani z jeho a ani ze strany prezidenta. Žádné termíny totiž ústava neříká a prezident Zeman odvolal Staňka k 31. červenci.

Premiér se také vyjádřil, že chce, aby koaliční vláda pokračovala. Je však nutné, aby koalice fungovala jako tým. Předpokládá také, že ČSSD svůj názor ohledně jmenování Šmardy přehodnotí. Na druhou stranu uznal, že pozice Hamáčka není nejlehčí vzhledem k boji, který v sociální demokracii probíhá.

„Vždyť přece ČSSD pana Staňka podrazila. Ona mu řekla 9. května – vypište výběrové řízení na místo po Fajtovi, udělejte na kultuře pořádek a přijde nám to říci 31. května. A pak to nedodrželi a řekli mu 13. května, aby z vlády odešel,“ dodal Babiš.

Na závěr Babiš zmínil jeho vztahy s prezidentem Zemanem. Absolutně vyvrátil tvrzení, že nechce jít proti němu kvůli pravomoci zastavit trestní stíhání jakékoliv osoby. Situace se Šmardou je dle jeho slov jen důsledkem boje mezi sociální demokracií. „A já už nechci, aby veřejnost stále slyšela jméno Šmarda. Jsme úspěšná vláda, máme výsledky a to chceme našim občanům sdělovat,“ uvedl premiér.

V polovině srpna odmítl Miloš Zeman jmenovat Šmardu ministrem kultury, který měl nastoupit místo Antonína Staňka. Prezident uvedl, že kandidát sociální demokracie není pro pozici kompetentní. Následně požádal Hamáčka, aby navrhl na pozici jinou osobu.

Andrej Babiš vyjádřil svůj postoj a sdělil, že s Michalem Šmardou ve vládě být odmítá. Podle premiéra problémy spočívají nejen ve sporu o Šmardu. „Je to samozřejmě o vztazích v koalici, o názorech na různé věci, o rozpočtu,“ uvedl Babiš. Hamáček v reakci na premiérovo prohlášení uvedl, že jeho strana trvá na dodržení koaliční smlouvy a také ústavy. Předseda ČSSD uvedl několikrát, že kandidáta měnit nebudou a na jmenování Šmardy trvají.

V případě jeho nejmenování hrozila strana odchodem z vlády. Tehdy by ji mohla v koalici nahradit SPD či poslanci nově vzniklé strany Trikolóra. V souvislosti s postem ministra kultury je na úterý naplánována schůzka premiéra Babiše s prezidentem a s předsedou ČSSD Hamáčkem.