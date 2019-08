Hamáček vzkázal Zemanovi: „Neměl by trenérovi radit.“ Předseda ČSSD a Babiš probrali situaci kolem Šmardy

Ještě před dvěma a půl měsíci sám Andrej Babiš navrhl prezidentu Miloši Zemanovi kandidaturu Šmardy na funkci ministra kultury, ale nyní premiér změnil názor a uvedl své důvody.

Premiér vysvětlil, že mu vadí Šmardovy kritické výroky z posledních dnů. „Například jak kritizoval ministryni financí Alenu Schillerovou,“ upřesnil Babiš.

„Je to Kalousek v sukni, dělá tupé škrty,“ napsal dříve Šmarda o Schillerové na sociální síti.

Dříve již předseda vlády zdůrazňoval, že podle něj ministr kultury musí umět cizí jazyky, mít speciální vzdělání a respekt odborné veřejnosti, aby reprezentoval kulturu země v zahraničí.

„Tudíž mluví aspoň jedním cizím jazykem, má k tomu nějaké vzdělání, nějaké znalosti. A vy mi určitě řeknete: To jste nevěděl koncem května? Ano, já jsem ten návrh ČSSD respektoval, ale zásadní zlom přišel s vyjádřeními pana Šmardy,“ nechal se slyšet v minulých dnech Babiš v rozhovoru pro iDNES.cz.

Hamáček po dnešní schůzce s Babišem uvedl, že situace se nikam zásadně neposunula a ČSSD zůstává ve vládě. „Za dnešek jsme se nikam neposunuli. Zítra se pan premiér sejde s panem prezidentem, uvidíme, jak schůzka dopadne. Za ČSSD však žádná změna není. Jsme stále ve vládě, ale trváme na tom, aby byla dodržována koaliční smlouva,“ řekl Hamáček.

„Sociální demokracie šla do vlády, aby prosazovala svůj program, to se nám daří. Jsme v situaci, kterou jsme nezavinili. Není to spor o Michala Šmardu, ale je to spor o to, jak funguje Ústava a Česká republika. A my jsme přesvědčeni, že pravda je na naší straně,“ dodal předseda.

Miloš Zeman se podle Hamáčka pohybuje „evidentně mimo Ústavu“. „Pan prezident se tady pasuje do role někoho, kdo rozhoduje o tom, kdo bude ministrem. Já tu roli prezidenta podle Ústavy vidím v tom, že hraje spíše roli nějakého rozhodčího fotbalového zápasu a neměl by trenérovi radit, jestli postaví obránce nebo útočníka. To je ten hlavní spor. A není to spor o Michala Šmardu, je to spor o to, jak funguje ČR, jak funguje Ústava. My jsme přesvědčeni, že pravda je na naší straně,“ řekl Hamáček.

Dříve v rozhovoru pro portál iDnes Babiš sdělil, že ze své dovolené se určitě nevrátil proto, aby koaliční vláda se sociální demokracií skončila. Naopak se snaží dělat vše pro to, aby vláda, která je dle něj úspěšná, i nadále pokračovala. Zároveň vyjádřil jisté zklamání, že média neustále předhazují pouze kauzu pana Šmardy.

„To, co je důležité, aby lidé věděli, je, že vláda pracuje, pracuje úspěšně, bojuje proti suchu, kůrovci, řešíme plno věcí, navyšujeme rozpočet a to všechno je zastíněno záležitostí s panem Šmardou. Já jsem jasně řekl před dovolenou, že to vyřeším a už nebudu čekat na řešení mezi panem prezidentem a panem Hamáčkem a že do toho zásadně říznu,“ oznámil dříve Babiš.