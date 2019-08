Trump oznámil, že návrat Ruska do G8 mu nebude vadit

Prezident USA Donald Trump sdělil, že by mu nevadil návrat Ruska do skupiny sedmi vůdčích zemí světa a obnovení činnosti této skupiny ve formátu G8.

Rusko přestalo být zváno na schůze sedmi vůdčích zemí světa poté, co došlo k událostem na Krymu a na Ukrajině v roce 2014.

„Myslím, že je mnohem vhodnější mít Rusko (jako součást skupiny),“ oznámil novinářům Trump. Zároveň dodal, že tento návrh podpoří.

Přitom Trump vyjádřil názor, že Rusko bylo vyloučeno z G8 za amerického prezidenta Baracka Obamy, jelikož ruský prezident jej „přelstil“.

Putinovo stanovisko

Ruský prezident komentoval možnost obnovení formátu G8 dříve, konkrétně na setkání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Rusko považuje jakékoliv kontakty se zeměmi G7 za užitečné a nevylučuje obnovení skupiny G8.

„Jakékoliv kontakty s našimi partnery a v jakémkoliv formátu jsou vždy užitečné. Nic nevylučujeme,“ sdělil Putin na tiskové konferenci před zahájením schůze s prezidentem Macronem. Zodpověděl tedy otázku ohledně obnovení formátu G8.

Na upřesňující otázku novinářů, zda se plánuje během jednání prezidentů těchto dvou zemí diskutovat o hypotetické přeměně skupiny G7 na skupinu G8 Putin sdělil, že Rusko si to neklade za „cíl sám o sobě“. „Neodmítáme žádné kontakty,“ dodal.

„Ona (G8, pozn. red.) neexistuje, tak jak se můžu vrátit do organizace, která neexistuje. Nyní je to sedmička. Co se týče možného formátu činnosti osmi států, pak jsme my nikdy nic neodmítali. Rusko osmičku chtělo vrátit, tehdy však naši partneři nepřijeli. Prosím, čekáme, že naši partneři kdykoliv přijedou už rámci sedmičky,“ sdělil Putin před jednáním s Macronem.

V pondělí se Macron setkal s Putinem v oficiálním letním sídle francouzských prezidentů Fort Bregancon. Jednání obou prezidentů proběhla několik dní před summitem G7, který se bude konat ve francouzském Biarritzu ve dnech 24. – 26. srpna.

Dříve prezident Trump v rozhovoru pro televizi Fox News sdělil, z jakého důvodu by bylo lepší, aby se obnovila činnost G8 za účasti Moskvy. „Nejsem pro Rusko. Jsem pro USA. Uvedu příklad. Kdyby seděl (pozn. ruský prezident) Vladimir Putin na večeři v Kanadě u jednoho stolu spolu se všemi ostatními… kdyby byl tam, požádal bych ho o jisté věci, které by byly lepší pro svět i pro něj,“ řekl a zároveň dodal, že „je lepší mluvit osobně než po telefonu“. Již dříve se americký prezident nechal slyšet, že summit za ruské účasti by byl mnohem účinnější než stávající formát sedmičky. V tomto názoru jej podpořil i italský premiér Giuseppe Conte.