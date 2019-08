„Západ na své zločiny zapomíná šokující rychlostí.“ Co všechno víme o Zaorálkovi?

Příštím ministrem kultury bude jmenován předseda zahraničního výboru dolní komory Lubomír Zaorálek. Bývalý předseda Poslanecké sněmovny PČR, zastupitel Ostravy a ministr zahraničních věcí Sobotkovy vlády už skoro 30 let žije politikou. Co zajímavého prohlásil za tuto dobu a budete-li s ním, vážení čtenáři, souhlasit?

Lubomír Zaorálek se narodil 6. září 1956 v Ostravě. V roce 1982 ukončil studium na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně, na filozofické fakultě obory filozofie a politická ekonomie. V listopadu 1989 patřil mezi spoluzakladatele Občanského fóra v Ostravě a následující rok byl profesně uváděn jako politický pracovník.

V roce 1994 vstoupil do ČSSD a v současné době je členem poslaneckého klubu ČSSD za Moravskoslezský kraj. Minulý rok skončil ve funkci místopředsedy sociálních demokratů.

Ve volbách v roce 1996 byl zvolen do Poslanecké sněmovny PČR za ČSSD. Po dlouhé době se vysloužil do funkce předsedy zahraničního výboru dolní komory, kterou zastává od prosince 2017. V letech 2014 až 2017 působil ve funkci ministra zahraničních věcí ve vládě Bohuslava Sobotky. Politik je rozvedený a má tři děti.

Dnes ve středu 21. srpna 2019 předseda sociálních demokratů Jan Hamáček oficiálně oznámil, že v čele ministerstva kultury chce strana vidět Lubomíra Zaorálka. Kandidatura ČSSD získala podporu i u prezidenta Miloše Zemana.

Během své téměř třicetileté politické činnosti vyslovil několik ostrých a možná ne vždy jednoznačných výroků, jejichž seznam dále uvedeme. Své názory k citátům budoucího ministra kultury můžete sdělit a prodiskutovat v komentářích pod článkem.

Schůzka s dalajlámou

V listopadu roku 2016 se tehdejší ministr zahraničí Lubomír Zaorálek musel dvě hodiny po výroku omlouvat za nevhodné přirovnání schůzky s dalajlámou k setkání s Henleinem.

„K tomu se zavázalo 51 často velmi kultivovaných, demokratických zemí, které respektují to, že když máte nějakou zemi, tak že té zemi třeba vadí, že někdo místo toho, aby se setkal s oficiálním představitelem, tak se oficiálně setká s bývalým představitelem exilové vlády. Já nevím. Jako kdyby se někdo setkával s Konradem Henleinem ze Sudetenlandu (německý nacistický politický činitel v Sudetách - pozn.red) v minulosti za první republiky, když tady je oficiální vláda. Asi by nám to také vadilo, Čechům,“ prohlásil doslova Zaorálek.

Radikalizace a zločiny v koloniích

„Chceme-li se bavit o radikalizaci a o tom, jak je možné, že čelíme takové nenávisti a násilnostem, je třeba si připomenout, za kolik životů mohly v minulosti zločiny západních kolonialistů,“ prohlásil v červnu 2017 na konferenci Prague European Summit tehdejší ministr zahraničí Lubomír Zaorálek.

Ekonomická rovnost jako řešení migrační krize

„Až ve chvíli, kdy bude v zemích EU srovnatelná životní úroveň, se lidé, kteří přicházejí do Evropy z ekonomických důvodů, rovnoměrně rozdělí,“ řekl v červnu 2017 šéf české diplomacie na konferenci Prague European Summit, která se zabývala budoucností EU. Zaorálek dodal, že vidí příčinu evropské migrační krize v nerovnoměrném rozdělení migrantů, v rostoucí sociální a ekonomické nerovnosti.

Vietnam je zločin pro ČR

„Vietnam je prostě organizovaný zločin. Já když jsem byl v Hanoji a v Saigonu, tak se mi Vietnamci omlouvali, normální Vietnamci, že nám prostě takovýmto způsobem posílají takovýto rozsah zločinu do České republiky,“ řekl podle ČTK v červnu 2018 Zaorálek ve Sněmovně.

Následně politik čelil kritice Vietnamců, kteří od něj požadovali omluvu.

Ať se Rusko omluví za rok 1968

„Já jsem 68. zažil. Proti tomuto se musím ozvat. Ale byl bych raději, kdyby to v tomto případě bylo Rusko, které přijede do Česka a omluví se nám,“ vyjádřil se v říjnu 2018 Zaorálek k cestě předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka do Ruska. Podle něj totiž třetí nejvyšší ústavní činitel země měl otevřít téma okupace Československa v roce 1968 a ozvat se proti údajnému přepisování 50 let staré události, ke kterému z jeho hlediska v Rusku dochází.

Největší hrozba pro Česko je Česko

V prosince roku 2018 se politik vyjádřil k výroční zprávě BIS a Vojenskému zpravodajství za rok 2017, v nichž Česko představuje terč ruské a čínské špionáže.

„Hlavní chyba je v nás samých. My sami jsme sobě největší hrozbou a největším nepřítelem,“ řekl Zaorálek.

Nápad s prezidentem Guaidóem potřeboval plán B

V únoru 2019 se politik vyjádřil k politické krizi ve Venezuele, kde se opoziční vládě nepodařilo změnit režim a přivést Juana Guaidóa k moci, kterého mimochodem USA spolu s dalšími zeměmi uznaly jako prezidenta země.

„Kdo je původcem té akce? Víme, že to je venezuelský exil, který pobývá ve Spojených státech a dalších zemích, víme, že akce byla připravována delší dobu, nápad s prezidentem Guaidóem mohl být dobrý, kdyby vyšel,“ uvedl Zaorálek s tím, že celá operace měla proběhnout během 14 dnů. „Když rozjedete tu akci, musíte vědět, co děláte, a pokud to nevyjde, musíte vědět, co budete dělat ve druhé variantě,“ dodal Zaorálek.

Nový ministr kultury

Ve středu 21. srpna 2019 na tiskové konferenci předseda sociálních demokratů Jan Hamáček oficiálně oznámil, že v čele ministerstva kultury chce ČSSD vidět bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka.

„Poté, co se v pondělí Michal Šmarda vzdal postu ministra kultury, tak byla ČSSD postavena do nové situace. Chci říci, že jsme řešení nalezli. ČSSD navrhne panu premiérovi, aby ústavním postupem navrhl prezidentovi, aby do funkce jmenoval Lubomíra Zaorálka,” uvedl na tiskové konferenci Jan Hamáček.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček později oznámil, že se Zaorálkovou kandidaturou hlava státu souhlasí.

„Pan prezident s návrhem na jmenování Lubomíra Zaorálka ministrem kultury souhlasí. Po oficiálním předložení návrhu premiérem se pan prezident s Lubomírem Zaorálkem setká, následovat bude jmenování ministrem. Termíny nyní hledáme,“ napsal na svém Facebooku.