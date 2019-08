Média: Německo utrácí stovky milionů eur za americká vojska

Podle údajů Ministerstva financí SRN během posledních sedmi let německá vláda vyčlenila na podporu amerických vojsk více než 240 miliónů eur. Tyto prostředky byly použity kromě jiného na penze bývalých spolupracovníků a využití pozemků a budov.

Kromě toho bylo 480 milionů eur, které německá vláda vyčlenila na výstavbu vojenských objektů pro partnery v NATO v Německu v letech 2012 až 2019, „téměř zcela“ vynaloženo na Spojené státy americké.

Ministerstvo financí také v dokumentech uvedlo, že od roku 2012 se v Německu konalo 882 vojenských cvičení amerických vojsk.

Televizní kanál ARD, který citoval amerického velvyslance v Německu Richarda Grenella, dříve uvedl, že Spojené státy by mohly přesunout část americké armády z Německa do Polska kvůli tomu, že Německo dosud nezvýšilo výdaje na obranu na 2 % HDP. Americká velvyslankyně v Polsku Georgette Mosbacherová na Twitteru napsala, že Polsko plní svou povinnost vůči NATO v oblasti výdajů na obranu, ale Německo ne. Uvedla, že „by uvítala, kdyby americká vojska v Německu přišla do Polska.“

Přitom v pondělí ministr zahraničních věcí Polska Jacek Czaputowicz v rozhovoru pro Rzeczpospolitu uvedl, že Polsko nepodporuje možný přesun amerických vojsk z Německa na své území. Podle něj americké jednotky v Německu „slouží také bezpečnosti Polska“ a „jsou v záloze“ pro případ, „pokud by Polsko bylo napadeno Ruskem“.

V Německu se nachází největší počet amerických vojáků v Evropě - celkem 35 tisíc. Patří sem také 17 tisíc amerických a 12 tisíc německých civilistů, kteří jsou zaměstnáni v americké armádě, píše ARD.