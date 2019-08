Die Welt: Tím, že se Trump hádá s Dánskem kvůli Grónsku, nahrává Rusku

Když se s Dánskem hádá kvůli neúspěšnému pokusu o nákup Grónska, jedná Donald Trump v zájmu Ruska, píše německý list Die Welt. Dánové jsou v daném okamžiku jediní, kdo brání výstavbě plynovodu Nord Stream 2. A proto, když si to rozmyslí, dostane se Washington do nevýhodné situace, zatímco Moskvě podobné rozpory mezi USA a Dánskem jenom prospějí.

Svým útokem na Dánsko kvůli Grónsku se Donald Trump dostává do konfliktu s nejdůležitějším spojencem USA v boji proti Nord Stream 2, píše německý list Die Welt. Přestanou-li Dánové vystupovat proti výstavbě ruského plynovodu, prohraje tím právě Washington, zdůrazňuje list.

Urážlivé zrušení návštěvy Dánska může Trumpa vyjít draho, podotýká autor článku. To severské království se samo odvážně postavilo proti ruským zájmům ve sféře energetiky. Právě Dánové nyní blokují výstavbu ruského plynovodu přes Baltské moře na přání, nebo alespoň v zájmu USA, zdůrazňuje Die Welt.

Pro americké diplomaty je to už dostatečný důvod k tomu, aby jednali s věrnými spojenci mírněji. Nikoliv však pro Donalda Trumpa. Když dánská premiérka označila jeho návrh na nákup Grónska za absurdní, reagoval na to jako rozmarné dítě a zrušil návštěvu této země, kterou měl naplánovanou na 2. a 3. září, píše německý list.

To všechno bychom mohli brát jako poutavou diplomatickou frašku, kdyby nebylo v sázce tak mnoho, soudí novinář Daniel Wetzel. Podle jeho slov záleží blahobyt a bezpečnost Ukrajiny ve značné míře na tom, jak dlouho dokáží Dánové bránit výstavbě Nord Stream 2. Od září mají Moskva a Kyjev jednat o nové dohodě o tranzitu ruského plynu, a proto záleží stabilita ukrajinské pozice ve značné míře na tom, jestli bude moci Rusko spoléhat na alternativní trasu v podobě nového plynovodu.

Jde o miliardy do ukrajinského rozpočtu – peníze, které mají velký význam pro stabilitu a pevnost nepřítele Ruska, vysvětluje list. Podle autorova názoru to už rozhoduje v dostatečné míře o zájmu USA na tom, aby byla výstavba ruského plynovodu co nejvíce protahována. Skutečnost, že Američané chtějí sami dodávat do Evropy svůj zkapalněný plyn, jen posiluje odpor projektu Nord Stream 2.

USA však dosud neměly nástroje, které by jim umožnily pozastavit realizaci tohoto projektu. Nová pravidla EU, která by měla zpomalit výstavbu ruského plynovodu, nepřinesla zatím žádoucí výsledky. Uspěli v tom ale Dánové. Podařilo se jim protáhnout výstavbu o několik měsíců. Když účastníci výstavby plynovodu požádali o povolení k pokládce potrubí přes územní vody Dánska, místní parlament ihned přijal zákon, který poskytuje ministrovi zahraničí právo veta. Ministr však několik měsíců mlčel a výstavba musela být pozastavena v očekávání jeho verdiktu.

Za této těžké situace navrhli plánovači Gazpromu alternativní trasu, která zasahuje jen výlučnou ekonomickou zónu Dánska severně od Bornholmu. Dánové to celé měsíce ověřovali, projednávali a kladli dodatečné otázky – aby o rok později oznámili, že trasa jižně od Bornholmu se jim zdá být ve skutečnosti lepší variantou.

Pak bylo nutné všechno plánovat znovu, podávat žádosti a provádět prověrky. To všechno tak ovlivnilo termíny výstavby Nord Stream 2, že vedení projektu zažalovalo u soudu jak Evropskou komisi, tak i dánskou vládu, uvádí se v článku.

Až donedávna si mohli být Dánové jisti tím, že USA jsou jim za to vděčné. Bývalý ministr zahraničí Rex Tillerson vítal svého času úsilí Kodaně a vyjadřoval naději na to, že Dánsko bude i nadále „využívat své svrchované autority k tomu, aby odmítlo Nord Stream 2 požadované povolení k výstavbě“.

V únoru letošního roku velvyslanci USA v Berlíně, Kodani a Bruselu pochválili dánskou vládu za to, že svým rozhodnutím prozkoumat pozadí tohoto projektu z hlediska zahraniční a bezpečnostní politiky prokázala „správné instinkty“. Ministr energetiky USA Rick Perry ze své strany letos v květnu poděkoval Dánsku za „bystrý postřeh“.

Jinými slovy Dánsko s jeho šesti miliony obyvatel mělo u největší ekonomické a vojenské velmoci světa dobrou pověst, píše německý list. V tomto týdnu však Trump tuto situaci bez dlouhého rozmýšlení změnil, když dánské premiérce vytkl to, jak „hanebně“ zareagovala na jeho návrh na nákup Grónska.

Kdyby se Dánsko přiklánělo k takové „infantilní zahraniční politice“, jakou provádí Donald Trump, začalo by se ihned mstít a dalo by Rusku povolení k výstavbě Nord Stream 2. Proč mají Dánové i nadále ručit svou hlavou za takového spojence? Pak by se stal Gazprom ve sporu kolem Grónska třetí stranou, která těží z cizího konfliktu, podotýká Die Welt.

Podobný vývoj událostí je však málo pravděpodobný, píše list. Jak vysvětluje autor článku, Kodaň vystupuje proti výstavbě ruského plynovodu také z vlastních důvodů, a nejen z vůle Američanů. Na Nord Stream 2 pohlížejí v Dánsku kriticky, protože rostoucí spolu s plynovodem ruský vliv může mít záporné následky pro bezpečnost v oblasti Baltského moře. Lety ruských MiGů a nehlučné plavby ruských ponorek Dány také znervózňují.

Kromě toho v dánské společnosti a v politických kruzích zapustila hluboké kořeny myšlenka solidarity s Ukrajinou, zdůrazňuje německý list. Odborníci, kteří sledují průběh výstavby Nord Stream 2, jsou přesvědčeni, že pro radikální změnu politiky Dánska vůči ruskému plynovodu by si mohl Trump dovolit mnohem více než zrušení jedné návštěvy této země, píše v závěru Die Welt.