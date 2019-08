Trump oznámil, že mezi lídry G7 existují příznivci návratu Ruska

„Práce pokračují. Máme tu několik lidí, kteří by rádi viděli návrat Ruska. Myslím, že to bude pro mnoho otázek ve světě výhodné, myslím, že by to bylo pozitivní. Ostatní se mnou souhlasí, je to předmět diskuze. Nevím, zda přijmeme nějaké řešení… Možná to jednoduše necháme tak, jak to je teď,“ cituje amerického prezidenta Bílý dům.

Podle jeho slov byla otázka vznesena na setkání vůdčích stran včera večer. Přitom odmítl uvést jména těch lídrů, kteří souhlasí s ním s odkazem na skutečnost, že diskuze stále pokračují.

Prezident USA uvedl, že probíhá práce nad návratem Ruska do G7, uvádí Bloomberg. Trump zůdraznil, že návrat Ruska do formátu G7 by byl výhodným a pozitiním krokem.

Dříve agentura Fran Press, citující diplomatický zdroj, uvedla, že lídři zemí G7 vystupovali za zesílenou spolupráci s Moskvou, je však příliš brzy mluvit o opětovném začlenění Ruska do G8.

„Lídři G7 jsou pro posílení koordinace s Ruskem, (ale) … pro opětovné začlenění (Ruska do G8, pozn. red.) je však příliš brzy,“ uvedl zdroj.

Jak informovala dřívve agentura Bloomberg, americký prezident Donald Trump oznámil, že ruský prezident Vladimir Putin bude „pravděpodobně“ pozván na příští schůzi G7. Během setkání s Putinem, konkrétně 19. sprna, poznamenal francouzský prezident Emmanuel Macron, že návrat Ruské federace do G8 závisí na vyřešení krize na Ukrajině. I německá kancléřka Angela Merkelová spojuje otázku o obnovení formátu G8 s progresem řešení krize na Ukrajině. Premiér Velké Británie Boris Johnson podpořil Merkelovou a postavil se proti brzkému návratu Ruska do současné G7.

Formát G8 fungoval od roku 1998. V roce 2014 se formát změnil na G7, když se na pozadí událostí na Krymu rozhodli členové nejet na další summit v Soči. Místo toho sjednali shromáždění v Bruselu a bez Ruska. Západní státy obvinily Rusko ze zasahování do záležitostí Ukrajiny a uvalily na Rusko sankce. Moskva přijala odvetná opatření, opakovaně veškerá obvinění odmítala a uvedla, že hovořit s ní v jazyce sankcí, je kontraproduktivní. V poslední době jsou na Západě stále častěji slyšeny názory o tom, že je nutné uvalené sankce na Rusko zrušit.

Ve dnech 24. – 26. srpna probíhá ve francouzském Biarritzu summit G7. Zúčastní se ho vedoucí představitelé skupiny sedmí zemí, tedy Kanady, Francie, Německa, Itálie, Japonska, Spojeného království a Spojených států amerických, nebude chybět ani předseda Evropské rady Donald Tusk.