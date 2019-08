Média se dozvěděla o sporu Trumpa s lídry G7 kvůli Rusku

Donald Trump se na summitu v Biarritzu pohádal s kolegy z G7, protože trval na navrácení Ruska do klubu, píše britský list The Guardian.

V článku se praví, že lídři ostatních zemí Velké sedmičky nepodpořili návrh amerického prezidenta, v důsledku čehož vypukla ostrá diskuse. Trump podle informace novin nesouhlasil s argumenty partnerů.

Dále se zdůrazňuje, že si japonský premiér Šinzó Abe zachoval neutralitu. S americkým prezidentem souhlasil navíc italský premiér Giuseppe Conte.

Ostatní účastníci summitu, včetně hlavy Evropské rady Donalda Tuska, se rozhodně vyslovili proti obnovení rozšířeného formátu.

„Pak se začala situace, mírně řečeno, vyhrocovat,“ sdělil listu zdroj z diplomatických kruhů.

Dodal, že podle Trumpova názoru „má být Rusko přítomno v síni“ za účelem projednání problémů Íránu, Sýrie, a KLDR. Americký prezident přistoupil předtím na návrh francouzského kolegy Emmanuela Macrona ohledně pozvání Ruska na summit G7 v USA v roce 2020.

Putin prohlásil, že Rusko nevylučuje možnost obnovení formátu G8, avšak „není to hlavní cíl“.

Rusko přestali zvát na schůzky sedmi předních světových mocností po událostech na Krymu a Ukrajině v roce 2014.

Předseda Mnichovské konference pro bezpečnost Wolfgang Ischinger sdělil předtím v rozhovoru pro Die Welt, proč nemohou znovu pozvat Rusko do G8.

Podle jeho slov vypadá návrat Ruska do klubu jako logický krok, poněvadž za jeho účasti bude překonání složitých světových problémů jednodušší.

„Formát G8 byl velice užitečný, jelikož spolu s Ruskem se daly částečně řešit skutečně komplikované a závažné problémy. Ale sami jsme vyloučili Rusko kvůli událostem na Ukrajině. Nebyl jsem tenkrát jediný, kdo to považoval za taktickou chybu,“ řekl Ischinger.

Nicméně zdůraznil, že návrat Ruska do G8 je vyloučen, protože se to negativně projeví na Ukrajině.

„Byla by to facka Ukrajině, drtivá porážka našich ukrajinských partnerů. Byla by to morální a politická ostuda pro Západ,“ dodal Ischinger.

Politik také poznamenal, že G7 již nehraje hlavní úlohu v světové politice, protože neexistuje jednota západních států, a proto nedokážou dosáhnout podstatných výsledků.