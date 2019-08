Lavrov: Rusko nikdy iniciativně nenastolilo otázku svého návratu do G8

Rusko nikdy nenastolilo z vlastní iniciativy otázku svého návratu do G8, nikdy nikoho o nic nepožádalo, prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

„Po všechny tyto roky jsme ani jednou nenastolili iniciativně téma osmičky v kontaktech s kýmkoli, a upřímně řečeno, jsme to vůbec neměli na mysli, když jsme pracovali na svých zahraničně-politických plánech,“ prohlásil ministr na tiskové konferenci k výsledkům jednání s ministrem zahraničí Angoly Manuelem Augustem.

Lavrov poznamenal, že na osmičku si najednou vzpomněli západní kolegové, přičemž hned v nějakých veřejných komentářích. „Vzniká dojem, že členové G7 začali sami jeden druhého o něčem přesvědčovat, anebo naopak, něco jeden druhému rozmlouvat. Nemáme s tím nic společného,“ řekl.

„Nikoho jsme o nic nežádali. Jak jsem již řekl, dozvěděli jsme se o tomto tématu z veřejných prohlášení některých západních kolegů, ale žádná prohlášení ohledně toho jsme nečinili, a nehodláme to dělat. Život kráčel daleko vpřed. Jak řekl prezident (Vladimir) Putin v Breganconu, nevyhýbáme se kontaktům se zeměmi, jež patří do G7, ale dnes se řeší hlavní otázky, jde-li o světovou ekonomiku, světovou politiku, včetně té finanční, v G20. Do té patří všichni členové G7, a všichni členové BRICS, a naše pozice v G20 závisí na přístupech, jež se koordinují v sdružení BRICS,“ zdůraznil ministr.

Kremlu okomentovali návrh Trumpa ohledně návratu Ruska do G8

Tiskový mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov prohlásil, že v Kremlu nepovažují za provokaci vývzu USA Donalda Trumpa vrátit Rusko do G7, avšak na návrh jedné země to není možné.

„Ne, nikoli,“ odpověděl Peskov novinářům na otázku, jestli Kreml považuje za provokaci Trumpův postoj ohledně návratu RF do G7 s ohledem na protichůdné názory na toto téma mezi jinými členy sedmičky.

V pasáži o eventuálním připojení k G7, bude-li to pozvání ne od všech, ale jen od několika účastnických zemí, nebo konkrétně od Trumpa jako hostitele příští schůzky, zdůraznil: „Návrat do sedmičky pouze na pozvání jedné země není samozřejmě možný, protože se tam všechna rozhodnutí přijímají konsensem.“

Formát G8 existoval od roku 1998. V roce 2014 se z něj stal G7, když jeho členové přijali kvůli událostem na Krymu rozhodnutí, že nepojedou na řádný summit v Soči, a sešli se bez Ruska v Bruselu.

Západní státy obvinily Rusko ze zásahu do záležitostí Ukrajiny, a zavedly sankce. Moskva podnikla odvetná opatření, nejednou odmítla všechna obvinění, a prohlásila, že je kontraproduktivní mluvit s ní v řeči sankcí. V poslední době zní na Západě stále častěji mínění o nutnosti zrušení protiruských sankcí.